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Şok Marketlerden (SOKM) ilk çeyrek yorumu, 2024 beklentileri

ŞOK Marketler, yılın ilk çeyreğinde 37,2 milyar lira ciro elde ettiğini duyurdu.

29 Mayıs 2024 | 23:16
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 23:18
Şok Marketlerden (SOKM) ilk çeyrek yorumu, 2024 beklentileri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 47 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam ederken cirosu 37,2 milyar lira oldu. ŞOK Marketler, yeni açılışlarla mağaza sayısını 10 bin 789'a ulaştırdı.

Yılın ilk çeyreğinde şirketin e-ticaret uygulaması 'Cepte ŞOK'ta yeni arayüz güncellemesi yapıldı. Toplam çalışan sayısı ile Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan ve 2023'te istihdam oranını en çok artıran şirketlerden olan ŞOK Marketler, yüzde 54 kadın çalışan oranıyla da öne çıkıyor. Diğer yandan 2019'da kadının güçlendirilmesine yönelik hayata geçirdiği 'ŞOK’ta Ben de Varım' projesiyle Türkiye'deki kadınların ekonomiye katkı sunmalarını destekliyor. 2024'ün ilk çeyreğinde proje kapsamında Türkiye'nin deprem bölgesi başta olmak üzere farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünler seçili ŞOK mağazalarında satışa sunuldu. Proje ile kooperatiflerdeki kadın istihdamının artmasına ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlanıyor.

- 'Yatırımlarla yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yönetici (CEO) Uğur Demirel, kaliteli ürünleri uygun fiyattan tüketicilere ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Demirel, ŞOK Marketler'in Türkiye'nin ekonomisine ve müşterilerinin bütçesine katkı sunmak üzere çalıştığını, Türkiye'nin 81 ilinde temel ürünlerde sürekli ucuzluk sağlayarak bu ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturduğunu vurguladı.

2024'ün ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek 37,2 milyar lira ciroya ulaştıklarına dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

'Mağaza ve depo yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken, arayüz güncellemesi yaptığımız mobil uygulamamız Cepte ŞOK ile 60 dakikada teslimat seçeneği sunarak müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Win programımızla müşterilerimize kaliteli ürünü uygun fiyattan ulaştırırken, kazandıkları Win paraları Win cüzdanları aracılığıyla kullanma imkanı sağlıyoruz. ŞOK Marketler olarak, 'ara sıra değil hep ucuz' sloganımızla, önümüzdeki dönemde de yapacağımız yatırımlarla yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.'

2024 BEKLENTİLERİ

Öte yandan Şok Marketlerden bugün KAP'a yapılan açıklamada 2024 beklentileri paylaşıldı. KAP bildirimi şöyle: 
29 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2024 yılına ilişkin TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

2024 Yılına İlişkin Beklentiler ( TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil)

•  Konsolide satış büyüme hedefi (2023'e göre): 5% (+/- 2,5%)
•  FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 2,5% (+/- 1,0%)
•  Yatırım Harcamaları: Cironun %2,5 – 3,0'ü 

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