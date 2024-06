Özka Lastik inovasyonu ve sürdürülebilirliği ön plana çıkardığı en yeni ürünlerini ilk kez sergiledi. En önemli gündem maddelerinden birinin sürdürülebilirlik olduğu The Tire Cologne Fuarı’nda Özka Lastik’in ilk kez sergilediği ürünler arasında sürdürülebilir özellik taşıyan AGROLOX-S, lavanta kokulu özelliğe sahip olan AGRIGOR20 NTR ve en son teknolojiyle üretilen VF lastikleri yer aldı.

Avrupa’nın ve dünyanın en büyük lastik fuarlarından biri olan ve sektörden dev markaların katılımcı olduğu The Tire Cologne’da ÖZKA Lastik, hem Özka hem de GTK markası ile yer alarak ziyaretçilerini ağırladı. Özka Lastik, bu yıl “The Art Of Moving Forward” diyerek sanat üzerine inşa ettiği mottosu altında sürdürülebilirlik ve inovasyon temasıyla bu alanda geliştirdiği, sektöre farklı bir boyut kazandıracak ürünlerini sergiledi. Lastik sektöründen çok sayıda katılımcı ve binlerce ziyaretçinin yer aldığı The Tire Cologne’da ÖZKA Lastik, lastiğin zihin gücüyle hareket etmesini sağlayan E-motiv etkinliği ile sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çeşitli ödüllerin verildiği etkinlik ile ÖZKA Lastik standı yoğun ilgi gördü.

Ar-Ge Merkezi, güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün gamı ile zirai ve endüstriyel lastik kategorilerinde üretim yapan Özka Lastik, Kocaeli’nde 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştirerek Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor. Üretiminin %70’ini 90’dan fazla ülkeye ihraç eden firma; Brezilya, Meksika gibi ülkelerle, Amerika pazarının yanı sıra özellikle tarımda teknoloji kullanımıyla öne çıkan Avrupa’da güçlü büyümesini sürdürüyor.

“Teknolojik bakış açımızla geliştirdiğimiz en yeni inovatif ürünlerimizi, fuar ziyaretçileriyle buluşturmanın gururunu yaşadık” diyen ÖZKA LASTİK Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, “Fuarda "The Art of Moving Forward" ana temasını işledik ve sürdürülebilir ürünlerimizle de dikkat çektik. Sürdürülebilirlik temamız çerçevesinde geliştirdiğimiz ürünlerle hem çevre dostu hem de inovatif çözümler sunarak sektörde fark yaratıyoruz. Geleceğe yönelik inovasyonlarımız ve teknolojik çözümlerimizle, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.