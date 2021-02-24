Yiğit Akü, otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yapan otomotiv ve yan sanayi şampiyonları arasında yerini aldı.

Yiğit Akü, Uludağ Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak derlenen; Türkiye’nin Otomotiv Sektöründeki ilk 100 ihracatçı firması arasında 27. sırada yerini aldı.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada Yiğit Akü’nün otomotiv sektöründe her yıl istikrarlı bir ivme göstererek, adından söz ettirmeye devam edeceği belirtildi. İnovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge ve yüksek katma değer sıralamalarında yerini alan şirketin, bir önceki yıl ihracatta gösterdiği başarı grafiğini korumaya devam edeceği belirtildi.

6 kıtada 100’ün üzerinde ülke ile iş birliği içinde olan şirketin, uluslararası arenadaki başarı grafiğinde, ihracat performansı ve politikalarının önemini vurguladığı kaydedildi. Açıklamada, “Ekonomik gelişmenin kaynağı ve yatırımları ile Türkiye’nin akü sektöründe yüzde 100 milli sermayesine sahip tek kurumu olarak, global üretici ve tedarikçi zincirlerinde, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam edecek.” denildi.