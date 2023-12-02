Zen Pırlanta rotayı yurt dışına çevirdi

Yaklaşık 1 milyar TL’lik bir yatırımla dünyanın en büyük pırlantalı mücevher üretim fabrikalarından birini açan Zen Pırlanta, yurt dışında hedef büyüttü. Bugün 50’si yurt dışında olmak üzere toplam 400 mağazası olan şirket, 2030 yılında bin mağaza sayısına ve 2 bin kişilik istihdama ulaşma hedefi koydu.

Pırlantalı mücevher alanında dünyanın ilk üç markasından biri olmak istediklerini belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Amerika, İngiltere, Bulgaristan, Almanya, Katar, Irak, Kıbrıs, Sırbistan gibi 20'ye yakın ülkede faaliyet gösteriyoruz. Geçen sene 80 milyon dolar pırlantalı mücevher ihracatına imza attık. Bu başarımızı daha da ileriye taşıma hedefimiz var” diyor.

Elmas Kule’de 1 milyar TL yatırımla toplam 10 bin metrekare alanıyla dünyanın en büyükleri arasında yer alan fabrikada ayda 750 kişi ile 50 bin adet pırlantalı mücevher üretmeye başlayan şirket, ayda 200 bin adet mücevher üretmeyi hedefliyor. Yılı 5 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanan şirket, her sene yüzde 30 büyüme hedefliyor.

PARFÜM ÜRETİYOR

Pandemi döneminde dünyada büyük perakende markalarının parfüm üretimi yapmasından yola çıkarak pırlantalı mücevherin yanı sıra parfüm pazarına adım atmaya karar verdiğini aktaran Emil Güzeliş; “Fransız bir şirketle çalışarak ilk parfümümüzü 2020 yılında pazara sunduk. Ardından İsviçreli bir şirketle çalışmaya başladık, bugün kadınlar için dört ve erkekler için de dört farklı olmak üzere toplam sekiz parfümümüz var. Parfümlerimize yakut, zümrüt, safir, pırlanta gibi üretimlerimizde kullandığımız mücevher taşlarının adlarını verdik. Parfüm serimizi genişletmeye devam edeceğiz” diyor.

Ayda 3 bin 500 adet parfüm sattıklarını söyleyen Güzeliş, yeni marka yüzleri ünlü futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın etkisiyle bu rakamı 10 bin adete çıkartmayı hedeflerini belirtiyor. Son 6-7 senede evlilik teklifleri için alınan pırlanta yüzüklerde daha küçük karatlı ürünlerin tercih edildiğini belirten Güzeliş, karat büyüklüğünün 0,25’ten 0,19’a gerilediğini vurguluyor.

YENİ MARKA YÜZÜ

Zen Pırlanta’nın yeni marka yüzlerinin ünlü futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara oldu. Bugüne kadar Türk halkının sevdiği, ilgiyle takip ettiği isimleri Zen Pırlanta ile bir araya getirdiklerini belirten Güzeliş, “2024 yılına girerken yeni marka yüzlerimiz taraflı ya da tarafsız herkesin gönlünde taht kuran sporcumuz Mauro Icardi ve Wanda Nara oldu. Icardi’nin futboldaki başarısının yanı sıra, birbirlerine aşkla bağlı olmaları bu çifti seçmemizde rol oynadı. Kendileriyle reklam filmleri çekimlerimiz başladı. Yeni yıl temalı filmimiz aralık ayında yayına girecek” diye konuşuyor.