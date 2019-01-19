2019’da büyümede kontrollü gideceğiz
Bilfen Şirketler Grubu, 2019’da 1,3 milyar TL’lik ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, 2019’da kontrollü bir şekilde büyüyeceklerini söylüyor.
Öztürk, bu yıl 200 milyon TL’lik yatırım yapmayı planladıklarını ifade ediyor.
Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ile 2019 yılı planlarından eğitim sektöründeki gelişmelere kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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