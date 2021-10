Akıllı yaşam teknolojilerine yönelik yenilikçi ürünler geliştiren Anker, stratejik pazarları arasında yer alan Türkiye’de büyümesini sürdürecek. Anker Türkiye İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur; üretmeye, akıllı çözümler geliştirmeye ve büyümeye devam edeceklerini söylüyor.

Ayrıca şirket, müşterilerin ürünleri deneyimleyebileceği mağazalar açmayı hedefliyor. Akıllı yaşam teknolojilerine yönelik yenilikçi ürünler geliştiren Anker, 2011 yılında Silikon Vadisi’nde kuruldu. Şirket, araç içi teknolojilerden projeksiyon sistemlerine, ev teknolojilerinden ses deneyimine geniş bir yelpazede teknolojiler geliştiriyor.

Anker Türkiye’de hızlı bir büyüme ivmesi sergiliyor. Türkiye, son üç yıl içinde en hızlı büyüyen pazarlar arasına girmeyi başardı.

Türkiye’nin stratejik pazarlardan biri olduğunu söyleyen Anker Türkiye İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, “Türkiye bizim için stratejik öneme sahip çok önemli pazarlardan biri, üretmeye, akıllı çözümler geliştirmeye ve büyümeye devam edeceğiz.

Küresel ekosistemdeki yenilikçi bakış açımızı Türkiye’de de sürdürmeyi hedefliyoruz” diyor. Bu doğrultuda şirket Türkiye’de yeni yatırımlar yapmaya devam edecek.

Müşteri deneyimine önem veren Anker, Nebula Deneyim Merkezi’nde olduğu gibi müşterilerin ürünleri deneyimleyebileceği mağazalar açmayı hedefliyor.

Anker Türkiye İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Şirketinizden bahseder misiniz?

Anker olarak akıllı yaşam teknolojilerine yönelik yenilikçi ürünler geliştirme maceramız 2011 yılında Silikon Vadisi’nde kurulduğundan beri devam ediyor. Anker Türkiye olarak son üç yıl içinde en hızlı büyüyen pazarlar arasına girmeyi başardık.

Eufy, Soundcore ve Nebula kategori markalarına ait ürünlerimizle gelişmiş teknolojilerdeki uzmanlığımızı rekabetçi bir fiyat performansıyla müşterilerimizle buluşturarak yaşamlarının her anına dokunuyoruz.

Araç içi teknolojilerden projeksiyon sistemlerine, ev teknolojilerinden ses deneyimine geniş bir yelpazede teknolojileri müşterilerimizle bir araya getiriyoruz.

İşinizde teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz, nasıl avantaj elde ediyorsunuz?

Anker olarak akıllı yaşam teknolojilerine öncü yaklaşımlar geliştiriyoruz. Hedefimiz, Türkiye’deki herkesi Anker inovasyonu ve teknolojisiyle tanıştırmak, yeni ve gelişmiş teknolojilerle müşterilerin yaşamlarının her anına konfor ve değer katarak anları gönüllerince yaşamaları için yanlarında olmak.

Bu anlayışla da son teknolojiyi ve son trendleri takip ederek kullanıcılarımızı yeni teknolojilerle buluşturuyoruz. Yatırımlarımızı ve AR-GE harcamalarımızı kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ürünlerde akıllı teknolojilere öncülük etmek üzere yapıyoruz.

Sağladığınız teknoloji çözüm/hizmetleri müşterilerinize neler sağlıyor?

Anker olarak kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler sonraki hamlelerimiz için oldukça önemli. Ürünleri kullanıcılara çözüm oluşturması için piyasaya sürüyoruz.

Burada yaşadıkları olumlu ya da olumsuz deneyimlerde yeni ürün çalışmalarımızda kritik bir öneme sahip oluyor. AR-GE yatırımlarımızı da bu mantıkla oluşturuyoruz. ‘Daha iyi bir deneyim için neler yapabiliriz?

Kullanıcılarımızın tercih ettiği ve görmeyi arzuladığı özellikler neler?’ gibi soruları sorarak her yeni ürünümüzde daha önceki ürünümüzün üzerine koyarak ilerliyoruz. Bu da müşterilerimizin farklı kategorilerden farklı özelliklere sahip yenilikçi ürünlerle buluşturmamıza destek oluyor.

Pandemi sürecinde teknolojinin iş süreçlerinde kullanımı arttı. Bunun size yansımaları nasıl oldu?

Pandeminin hayatımıza girmesi pek çok sektörü olduğu gibi bizi de etkiledi. Ancak Anker olarak yeni duruma kolay uyum sağlayarak hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürdük. Odağımıza insanı alarak hayatı kolaylaştırmaya devam etmek için tüketici elektroniğinde ihtiyaç duyulan ürün gruplarına yöneldik.

Özellikle lazer navigasyonlu hem ıslak hem kuru robot süpürgeler, yapay zeka teknolojisine sahip güvenlik kameraları, kablosuz çok yönlü akıllı projeksiyon cihazları, şarj cihazları ve kablosuz kulaklıklar pandemi döneminin yıldızları arasındaydı.

Sektör açısından da pandeminin ilk döneminde evden çalışma sistemine hizmet eden akıllı teknolojiler ön plandayken, tatil döneminde taşınabilir ve kablosuz akıllı cihazlara ciddi bir talep olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi de okula dönüş döneminde ofis ve ev ekipmanlarına, kablosuz bluetooth kulak üstü ve kulak içi kulaklıklara, ses sistemlerine ve güvenlik kameralarına ciddi bir talep olduğunu söyleyebiliriz.

Teknoloji hızla değişiyor. Önümüzdeki dönem için beklentileriniz neler?

Teknolojinin gelişmesiyle dünyadaki trendler pandeminin de etkisiyle değişmeye başladı. Bu durum aynı zamanda tüketicilerin tüketim alışkanlıkları da değiştirdi. Gelişen teknoloji ve yeni koşullar hayatı kolaylaştıran akıllı teknolojilere olan ihtiyacı daha da gözler önüne serdi.

Kullanılan elektronik ürünlerden maksimum verim almak isteyen kullanıcılar, son teknolojiden ve yeni trendlerden dolayı büyük bir beklentiye giriyorlar. Bu da hayata dokunan her alanda çözüm geliştirmemiz için bizim için itici bir güç oluyor.

Önümüzdeki dönemde de pek çok fonksiyonu bir arada bulunduran akıllı ürünlerin artacağını ve insanların hayatını kolaylaştıracağını düşünüyorum. Biz de Anker olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek kullanıcılarımızı bu teknolojilerle buluşturacağız.

Teknolojiye ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Hangi alanlar yatırım olarak ilginizi çekiyor?

Girişim ekosisteminden gelen bir marka olarak inovasyonun ve girişimin öneminin farkındayız. Bu yüzden her dönem en inovatif, en pratik ve her bütçeye uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin temelinde de her zaman bir fikir yatıyor ve fikre yatırım yaparak ürünü hayata getiriyoruz.

Tam da bu sebeple AR-GR yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. AR-GE’ye verdiğimiz önemin en güzel kanıtı da bu alanda çalışan personel sayımız. 3 binin üzerindeki çalışan sayımızın yarısından fazlası AR-GE departmanında çalışıyor. Bunun yanı sıra Anker olarak bin 478’den fazla teknoloji patentine sahibiz.

Önümüzdeki süreçteki farklı yatırım planlarınız neler?

Değişen tüketim alışkanlığı ve pandemi insanları dijitale ve temassız iletişime yöneltti. Bu yüzden tüketicilerin beklentileri bu yönde olacak. Deneyim mağazacılığı konseptinde de hijyen ve dijitallik kritik öneme sahip.

Anker olarak biz de müşteri deneyimine önem vererek Nebula Deneyim Merkezi’nde olduğu gibi müşterilerimizin ürünleri deneyimleyebileceği mağazalar açmayı hedefliyoruz.

Bu yılın başında pandemiye rağmen D&R iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Nebula Deneyim Merkezi’ni de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında Kent Park MediaMarkt’ ta ‘shop in shop’ konseptli bir mağaza açılışı gerçekleştireceğiz. Ayrıca Teknosa yatırım alanlarımızı da artırmaya devam ederek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Girişimcilik ekosistemine ve yeni fikirlere verdiğimiz öneme istinaden de Anker Üniversitesi kapsamında önümüzdeki dönemlerde bu amaçla girişim ekosistemine katkı sağlamayı ve fikirleri kullanıcılarımızla buluşturmak için aracı olmak üzere çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz.

2022 hedef ve planlarınız neler?

Türkiye, bizim için stratejik öneme sahip çok önemli pazarlardan biri, üretmeye, akıllı çözümler geliştirmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Küresel ekosistemdeki yenilikçi bakış açımızı Türkiye’de de sürdürmeyi hedefliyoruz.

Türkiye pazarındaki yoğun ilgi ile birlikte tüketicilerin Anker ve kategori markalarına daha kolay ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

“MAĞAZALAR DENEYİM MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR”

GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRACAK

Sektörümüzde dijital dünya özellikle bu dönemde kritik önem kazandı. Online satış kanalları, kampanyalar ve dijital dünyadaki görünürlük sektörümüzde önemli farklar yarattı.

Bu yüzden biz de Anker olarak markamızın görünürlüğünü artırmak üzere birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. Ürünlerimizin mağazalardaki yerleşimi, düzeni ve görüntüsü üzerine yaptığımız çalışmalarla mağazalardaki marka görünürlüğümüz daha da artacak.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Ayrıca fiziksel mağazalarda da bazı dönüşümler yaşandı. Artık tüketiciler satın almak istedikleri ürünleri zaman kaybetmeden, her yerde kolayca erişerek satın almak istiyor. Bu yüzden mağaza içerisindeki yerleşim de önemli hale gelmeye başladı.

Son olarak da global piyasalarda deneyim mağazacılığı trendi gündeme geldi. Tüketiciler ürünü görerek, deneyerek ve soru sorarak almak istiyor. Bu da mağazaların birer deneyim merkezine dönüşmesine neden oluyor. Biz de bu konudaki faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz.