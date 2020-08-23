Üretiminin yüzde 95’ini 4 markayla 120’den fazla ülkeye ihraç eden Alapala Makina, bu yıl devreye alacağı yeni tesisin yanında AR-GE merkezinin bir parçasını da faaliyete geçirecek. Merkezde pilot bir fabrika ve eğitim akademisi de hizmet verecek.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

1954 yılında Mehmet Alapala tarafından kurulan Alapala Makina, dünyada değirmen teknolojileri sektörünün ilk iki markasından biri olmayı başardı. Türkiye’de sektöründe ilkleri gerçekleştirip daha sonra 1980 yılında eski Yugoslavya, İtalya ve Ürdün’den aldıkları işlerle ihracata başladı.

Bugün gelinen noktada; Almanya, Kanada, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil 120’nın üzerinde ülkeye buğday unu ve mısır unu, irmik, yem fabrikaları ve tahıl taşıma tesisleri kurmanın yanı sıra birçok küresel makarna ve bisküvi üreticilerinin de teknoloji konusunda tercihi durumunda.

2018’de işortağı Japon Satake Corporation ve Henry Simon adı altında üretilen ‘HSRM’ isimli vals makinesiyle ‘Grapas Awards for Innovation’ ve ‘Good Design’ ödüllerine layık görülen şirket bu yıl şubat ayında TC. Sanayi Bakanlığı’ndan AR-GE Merkezi’ ünvanını aldı. Dört entegre tesisinde toplam 50 bin metrekare kapalı alanda üretimlerini gerçekleştiren şirket, bu tesislerin yanında bu yıl içerisinde AR-GE merkezinin bir parçası olacak bir pilot fabrika ve eğitim akademisini de devreye alacak.

Bununla birlikte son yıllarda yaptıkları toplam yatırım tutarının 100 milyon TL olduğunu belirten Alapala Makina CEO’su Görkem Alapala, “Dünyada artık geleneksel üretim yöntemlerinin yerini yenilerinin aldığı sürekli bir değişimin olduğunun bilincindeyiz.

Bu dinamik ortam bizi ezberlerin dışında düşünmeye ve tahıl değirmenciliği endüstrisi için yeni fikirler üretmeye teşvik ediyor.2019 yılında grup ciromuz 62 milyon dolardı. Bu yıl ciro hedefimiz 70 milyon doların üzerinde” diyor.

Görkem Alapala, ile AR-GE’nin şirket için öneminden AR-GE yatırımlarına kadar pek çok konuyu konuştuk…

AR-GE çalışmaları şirket için ne kadar önemli?

Alapala şirketi olarak mühendislik hizmetinin yoğun gerçekleştirildiği niş bir sektörde çalışıyoruz. Bizi diğer makine üreticilerinden ayıran başlıca özellik, anahtar teslim projeleri gerçekleştirmemiz ve bunları yaparken her projede terzi işi mühendislik çalışmaları yaparak çözümler sunmamız. Bundan dolayı, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için, AR-GE çalışmalarına şirket olarak en üst düzeyde önem vermekteyiz.

AR-GE merkeziniz hakkında bilgi verir misiniz?

AR-GE ve inovasyon üssü Alapala, kurulduğu günden itibaren öz kaynakları yanında TÜBİTAK gibi kuruluşlar ve üniversiteler ile iş birliği içinde projeler yapmakta, 30 kişilik ekiple geliştirdiği teknolojiyi dünyaya ihraç ediyor. Yılda ortalama 20 tane anahtar teslim proje gerçekleştiren ve bu güne kadar 4 adet patent yurtdışı başvuru olmak üzere 33 adet patent/ faydalı model ve 30 adet tasarım tescili (2 adet Yurtdışı )alan Alapala Grup, hâlihazırda makina parkuru ve yeni projeler için çalışmalarına Endüstri 4.0 ve robotik teknolojileri özelinde devam ediyor.

2018’de iş ortağı Japon Satake Corporation ve Henry Simon altında üretilen HSRM isimli Vals makinesiyle “Grapas Awards for Innovation” ve “Good Design” ödüllerine layık görüldü. Şirket vizyonu olarak inovasyon, kalitede sürdürebilirlik hedefiyle ilerleyen Alapala Grup, 2019 Şubat ayında TC. Sanayi Bakanlığı’ndan “AR-GE Merkezi” unvanını da aldı.

AR-GE merkezinizin faaliyet alanı içinde neler var?

Çorumda bu yıl içinde yapımını tamamlayıp devreye almayı planladığımız pilot tesisimiz hem Alapala olarak yeni makinaları test edebileceğimiz hem akademi olarak dünyanın farklı bölgelerinden eğitim için gelecek sektörün içinde veya sektöre yeni girecek profesyonelleri eğitebileceğimiz hem de yurtdışından gelen potansiyel müşterilere showroom olarak gösterebileceğimiz bir fabrika olacak.

Test fabrikası makina performanlarının test edilmesi ve mühendislik değişikliklerinin nihai ürün üzerindeki etkilerinin ilk örnek olarak tespit edilmesi yanında MIS sistemi kullanarak SCADA sisteminden fazla bilgi alınması ve bu sayede üretim sürecinin şeffaflaştırılmasını sağlıyor.

Merkezin kuruluşunda yapılan yatırım miktarı nedir?

Yeni ürünlerimizin ve teknolojilerimizin deneneceği ve geliştirileceği bir pilot tesis devreye alınmak üzere. Bu tesis için yapılan toplam yatırım tutarı 9 milyon TL civarında.

Merkezi büyütmek ya da yeni bir merkezi faaliyete geçirmek planlarınız arasında var mı?

2021 yılında yurt dışında da bir mühendislik merkezi kurmayı planlıyoruz. Bu yeni merkez, bizim özellikle Avrupa’daki müşterilerimize yakınlığıyla güç katacak. Bunun yanında yurt içindeki merkezimizi de yeni takım arkadaşları ile güçlendirmeyi planlıyoruz.

Yılda ne kadar ürününüzü AR-GE merkezinizden çıkarıyorsunuz?

Projeye özel uygulamalardan dolayı yılda yüzlerce makinada ÜR-GE (Üretim Geliştirme) çalışmaları yapıyoruz. Bunun dışında yine yıllık 10-15 kadar yeni makine AR-GE merkezimizde tasarlıyor ve kendi imkanlarımızla prototiplerini üretiyoruz.