Temelleri Turgut Aydın ve ortakları tarafından 2000 yılında faaliyete geçen ilk hastanesi ile atılan Memorial Sağlık Grubu bugün; İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da 11 hastane, iki tıp ve bir de wellness merkezine sahip.

15-28 Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Hatırlanacağı gibi 2010 yılında İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katarlı özel yatırım fonu QFB, Memorial Sağlık Grubu’nun yüzde 20’şer oranda hisselerini alarak ortak oldu. Sonrasında ise QFB’nin çekilme kararı ile Turgut Aydın Holding’in payı yüzde 80’e çıktı.

Grubun CEO koltuğunda 15 yıldır Uğur Genç oturuyor. Cirolarından yüzde 25 pay alan yabancı hasta oranını bu yıl yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerinden bahseden Genç, “Anadolu yakasında 90 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğiz. Yurtdışı açılımımızı ise Batı Avrupa’dan yapacağız.

Bir yıl içinde iki ülkede yatırım planlıyoruz. Beş yıl içinde de yurtdışında dörtten fazla ülkede oluruz. Dijital sağlık yatırımlarımız da hızla devam ediyor” diyor. Bu yıl 4 milyar TL ciro hedeflediklerini de söyleyen Genç, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Pandemi etkisinin yoğun hissedildiği 2021 yılını nasıl geçirdiniz?

Pandeminin başında uçuşların durması yabancı hastalarımızı etkiledi. Bir de insanlar evden çıkamadı. Sadece çok zorunlu tedaviler hastanelerde yapılabildi. Bütün gelir – gider dengemiz 2020 yılında bozulmuştu. 2021 yılı ise daha iyi geçti.

Uçuşlar gerçekleşmeye, yabancı hastalar ülkemize gelmeye başladı. Yılın başında pandemi yine etkiliydi ama yılın ikinci yarısı planladığımız bütçelere ulaştık. Onun için 2021 yılı bütçelerimizi tutturduğumuzu söyleyebiliriz.

Ne kadarlık bir ciroya ulaştınız?

Geçen yılı, 2 milyar 878 milyon TL ile kapattık. 7 bin 500 kişilik bir aileyiz. Gelirimizin önemli bir bölümünü yurtdışından elde ediyoruz. İstanbul’daki hastanelerimizin cirosunun yaklaşık yüzde 35 – 40’ı uluslararası hastalardan geliyor. Ankara, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya’da da hastanelerimiz var.

Onlara daha az yabancı hasta alabiliyoruz. Bütün Memorial’ların cirosunun yüzde 25’ini yabancı hastalar oluşturuyor. 2020’de yabancı hastada büyümemiz olmadı. Ancak 2021’de yüzde 50 büyüme gerçekleşti. Böylece kaybettiğimizi yerine koymuş olduk.

Peki bu yıl için yabancı hasta hedefiniz nedir?

Bu yıl yabancı hasta oranımızı biraz daha artırmayı hedefliyoruz. Bunda Covid aşılanma oranı çok büyük etkiye sahip. İnsanlar artık koronavirüsten daha az etkileniyor ve uçuşlar devam ediyor.

Bu yıl bizi etkileyen en önemli şey Ukrayna -Rusya savaşı oldu. Çünkü Ukrayna ve Rusya en çok yabancı hasta aldığımız ülkeler arasında yer alıyordu. O pazarımız savaş nedeniyle komple kapandı. Buna rağmen bu yıl yabancı hasta payını yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz.

En çok hastayı hangi ülkelerden alıyorsunuz?

En çok hasta aldığımız ülkeler Irak, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Romanya gibi ülkeler. 167 ülkeden hasta kabul ediyoruz.

Ağırlıklı olarak hangi tedaviler için geliyorlar?

En çok kanser tedavisi, canlı vericili organ nakli, kalp, ortopedi, beyin ve sinir cerrahisi, obezite cerrahisi gibi tedaviler için geliyorlar. Yabancıların bizi seçmelerinin altında yatan birinci neden hizmet kalitesine güven. Ondan sonra ise yakınlık yani lokasyon ve fiyat avantajı geliyor.

Bu yıl için ciro hedefiniz nedir?

Bu yılki ciro hedefimiz 4 milyar TL. Gelirlerimiz artıyor ve büyüyoruz ancak bununla birlikte maliyetler ve özellikle enerji maliyetlerimiz de artış gösteriyor. Tedavilerde, özellikli cerrahiler ve işlemlerde kullanılan malzemelerin maliyetlerinde de artış söz konusu.

Peki, bu durumda ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Bütçemizi 2021 Kasım sonunda yapmıştık. Sonra asgari ücret artışı gerçekleşti. Enerji maliyetlerimiz de elbette çok yükseldi. Memorial olarak gelir ve gider komiteleri kurduk. Bu komiteler hastane içerisindeki geliri nasıl artırabileceklerine, giderleri kalem kalem inceleyerek nasıl kısabileceklerine bakıyorlar.

Son olarak mesela enerji komitesi kurduk. Enerji verimliliği ve doğru kullanımına yönelik kurum içi eğitimlerle, tüm çalışanlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Yeni yatırım planlarınız var mı?

Anadolu Yakası’nda, 90 milyon dolarlık yeni bir hastane yatırımı planlıyoruz. Eski bir hastanenin ruhsatını aldık. Bu hastane için minimum bin kişilik de işe alım planlıyoruz. Yatırımı, 2024’ün ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Bundan sonra da Anadolu’da değil İstanbul’da büyümeyi planlıyoruz.

Pek çok grup yurtdışına yönelmiş durumda. Sizin de var mı yurtdışı planlarınız?

Yurtdışında da büyüme hedeflerimiz var. Batı Avrupa ülkelerini düşünüyoruz ve dört ülkede danışmanlar tuttuk. Bu dört ülkenin ikisinde bir yıl içinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Beş yıl içinde de yurtdışında dörtten fazla ülkede oluruz. Ülkemizde sağlık turizminin artması için sektörün önündeki büyüme engelleri kaldırılmalı ve döviz gelir getirenlere teşvikler verilmelidir.

Dijitalleşme sağlık alanında da hızla büyüyor. Sizin dijital yatırımlarınız neler?

Dijital sağlığa 2022 yılı içinde 10-15 milyon TL yatırım planlıyoruz. Dijital sağlık alanında, Memorial Dijital Sağlık Asistanı ürünümüz ile hastalarımızın anlık verilerini uzaktan takip edebiliyoruz. Tansiyon, ateş, oksijen satü-rasyonunu ölçüp, EKG çekebiliyoruz.

Hastanın şeker ölçümünü sürekli olarak, vücuda yapıştırılan bir cihazla yapabiliyoruz. Aynı zamanda “Evde Sağlık” adını verdiğimiz yeni bir online sağlık anlayışını hastalarımıza sunmaya başladık.

Artık her bireyin sağlıklı bir yaşam için ihtiyacı olan tüm sağlık testlerine, evde bakım hizmetlerine, tıbbi cihazlara, destekleyici gıda takviyelerine ve kozmetik ürünlere evinde, iş yerinde ya da bulunduğu yerde online birkaç adım ile ulaşabilmesi mümkün. Yakın zamanda Memorial’ın Süper App’ini de hayata geçireceğiz. Hastaya sağlığıyla ilgili bütün bilgileri bulabileceği bir hizmet sunacağız.

“BİN 400 DOKTOR YURTDIŞINA GİTTİ”

“Geçen yıl Türkiye’den yaklaşık bin 400 doktor yurtdışına gitti. Önlemler alınmazsa bu rakam daha da artabilir. Pek çok ülke hekimlerimizin yetkinliklerinin farkında. Türkiye’nin çok iyi bir doktor altyapısı olduğunu biliyorlar. Üstelik sadece doktorlar değil, maalesef hemşirelerimiz de yurtdışına gidebilirler.”

“SAĞLIK START UP’LARINA BAKIYORUZ”

“Memorial Sağlık Grubu olarak değil ama Aydın Ailesi’nin yatırımlarını yöneten bir yatırım grubumuz var. Onlarla birlikte hem Türkiye’deki hem de dünyadaki yenilikçi, sağlık girişimlerine bakıyoruz. Ben de o komitenin bir üyesiyim.”