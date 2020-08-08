Akaryakıt, turizm, enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren Aksoy Holding, bu zorlu süreçte sektör çeşitlemesi ve iyi finansal yönetimle bir önceki yıla göre kaybı minimumda tutmayı hedefliyor.

Akaryakıt ve turizm sektörlerindeki kaybı enerji, gayrimenkul ve uluslararası ticaretle dengeleyen grup, önümüzdeki süreçte ise bulunduğu iş alanlarında yeni iş fikirlerine yatırım yapmayı planlıyor.

Aksoy Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy, pandemi sürecinin akaryakıtta yüzde 45, turizmde ise yüzde 80’leri bulan bir kayba neden olduğunu söylüyor.

Batu Aksoy ile kısa bir süre önce Marriott ile işbirliğine giden grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.