Pandemi, temizlik ürünlerine olan talebi artırdı. Geçen yılki satış adetlerini ikiye katladıklarını ve ciro bazında yüzde 59 pazar payı ile lider konumda olduklarını ifade eden Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, “Bu eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Her ne kadar salgınla ilgili önlemler başarılı olsa da tüketici tarafında artık oturmuş olan hijyen çözümleri beklentisinin bundan sonra da tercihleri belirleyeceğini düşünüyoruz” diyor. Reckitt markaları arasında yer alan Marc, ev temizliği ihtiyaçları için farklı ürün varyantlarıyla pazarda yer alıyor.

Banyo ve mutfaklardaki temizlik amaçlı uygulamaların yanında hijyen de sağlayan ürünler yüzey temizliği, ahşap gibi zeminlerde kullanılıyor. Ayrıca çamaşır makinesi hijyeni için özel olarak geliştirilmiş bir ürün de mevcut.

Pandemi ile birlikte temizlik ürünlerine olan talepte de adeta patlama yaşandı. Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, geçen yıl mart ayından bu yana yaşadığımız süreç nedeniyle ev temizliği, hijyen ve dezenfeksiyon ürünlerine olan talebin kısa sürede ve hızla arttığına dikkat çekiyor.

Tüketicilerin ürünleri salgın öncesine kıyasla daha fazla tüketmeye başladıklarını vurgulayan Tarık Bayar, bu sürede hem üretim hem de tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için üretim ve lojistik planlamalarına büyük özen gösterdiklerini söylüyor.

Mayıs ayı Nielsen satış sonuçları verilerine göre geçen yılki satış adetlerini ikiye katladıklarını ve ciro bazında yüzde 59 pazar payı ile lider konumda olduklarını ifade eden Bayar, “Bu eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz. Her ne kadar salgınla ilgili önlemler başarılı olsa da, tüketici tarafında artık oturmuş olan hijyen çözümleri beklentisinin bundan sonra da tercihleri belirleyeceğini düşünüyoruz” diye konuşuyor.

Artan ihtiyaç ve değişen beklentilere göre ürün gamını çeşitlendirdiklerini, özellikle çamaşır makinelerinin temizliği ve hijyeni için doğan ihtiyacı karşılayacak yeni bir ürünü pazara sunduklarını belirten Bayar, “Ürünün geliştirilme sürecinden itibaren Marc markamızla yeni bir kategori yaratma ve benimsetme sorumluluğunu tek başına üstlendik.

2020 yılında 2,5 milyon adet satan ve 26 milyon ciro yapan çamaşır makinesi temizleyicisi kategorisinin potansiyelini gören ve piyasaya giren dört kat daha ucuz rakiplere rağmen, doğru ve etkili iletişim yapmamız sayesinde liderliği elde ettik.

Daha önce ihtiyacı hissedilmeyen bir ürünü, ekonomik alım gücünün düştüğü böyle bir dönemde insanlara benimsetebilmiş olmak sadece çamaşır makinesi temizleyicisi kategorisi için değil, tüm temizlik sektörü için büyük bir başarı” diyor.

Tarık Bayar ile markanın büyüme stratejisini ve yeni dönem planlarını konuştuk.

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz, sektörde fark yarattığınız alanlar ve hizmetleriniz hangileri?

Dünyanın en popüler temizlik ürünleri markaları arasında yer alan Marc, ev temizliği ihtiyaçları için farklı ürün varyantlarıyla pazarda yer alıyor. Banyo ve mutfaklardaki temizlik amaçlı uygulamaların yanında hijyen de sağlayan ürünlerimiz yüzey temizliği, ahşap gibi zeminlerde kullanılıyor.

Ayrıca çamaşır makinesi hijyeni için özel olarak geliştirilmiş bir ürünümüz de mevcut. Tüketici beklentileri arasında yer alan temiz ve ferah koku ihtiyacını karşılamak üzere ürünlerimiz farklı esanslar ile sunuluyor.

2020 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti, pandemi size nasıl yansıdı? Hangi hizmetlerinizle öne çıktınız?

Geçen yıl mart ayından bu yana yaşadığımız süreç nedeniyle ev temizliği, hijyen ve dezenfeksiyon ürünlerine olan talep kısa sürede ve hızla arttı ve bu kategorilerde daha önce karşılaşmadığımız oranda ürün çekişi oldu. Tüketicilerimiz ürünlerimizi salgın öncesine kıyasla daha fazla tüketmeye başladılar. Bu sürede hem üretim hem de tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için üretim ve lojistik planlamamıza büyük özen gösterdik.

Nasıl bir pazarlama stratejisi oluşturdunuz?

Artan ihtiyaç ve değişen beklentilere göre ürün gamımızı çeşitlendirdik, özellikle çamaşır makinelerinin temizliği ve hijyeni için doğan ihtiyacı karşılayacak yeni bir ürünümüzü pazara sunduk. Ürünün geliştirilme sürecinden itibaren Marc markamızla yeni bir kategori yaratma ve benimsetme sorumluluğunu tek başına üstlendik.

2020 yılında 2,5 milyon adet satan ve 26 milyon ciro yapan çamaşır makinesi temizleyicisi kategorisinin potansiyelini gören ve piyasaya giren dört kat daha ucuz rakiplere rağmen, doğru ve etkili iletişim yapmamız sayesinde liderliği elde ettik.

Daha önce ihtiyacı hissedilmeyen bir ürünü, ekonomik alım gücünün düştüğü böyle bir dönemde insanlara benimsetebilmiş olmak sadece çamaşır makinesi temizleyicisi kategorisi için değil, tüm temizlik sektörü için büyük bir başarı.

2021’in ilk altı ayında nasıl bir tabloya sahipsiniz? Yıl sonu için ciro ve büyüme beklentileriniz neler?

Mayıs ayı Nielsen satış sonuçları verilerine göre geçen yılkı satış adetimizi ikiye katladık ve ciro bazında yüzde 59 pazar payı ile lider konumdayız. Bu eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz.

Her ne kadar salgınla ilgili önlemler başarılı olsa da, tüketici tarafında artık oturmuş olan hijyen çözümleri beklentisinin bundan sonra da tercihleri belirleyeceğini düşünüyoruz.

2021 ve sonrası için yatırım planlarınızdan ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Kategori lideri olarak tüketicilerimizi makine hijyeni konusunda bilgilendirmek ve daha fazla tüketiciye erişmek ve etkileşim sağlayabilmek için TV ve dijital yatırımlarınız tüm sene içinde ve sonrasında devam edecek.

Türkiye’de her 2 kadından 1’i makinesinin kirli olduğunu düşünüyor fakat bunun için en iyi çözümün ne olduğunu tam olarak bilmiyor. İletişimimizde anlatmak istediğimiz şey de tam olarak bu; makinelerin görünen, görünmeyen tüm yüzeylerinde hijyen sağlayan ürünümüzü tüketici ile buluşturmak.

Markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Marka stratejinizin özünde ne var?

Marc markamız uzun süreli ve düzenli iletişimi ve satış noktalarındaki varlığı sayesinde tüketicilerle sağlam bir bağ kurdu. Bu bağın temelinde ise tüketici ihtiyaç ve beklentilerine doğru ve hızlı yanıt verebilmesi var.

Evlerdeki tüm yüzeylerin temizliğiyle birlikte hijyen de sağlayan ürünlerimizin hem fiyat ve performans hem de çeşit anlamında pazarda lider olması ana stratejimiz. Bunun için de güçlü AR-GE altyapımızla geliştirdiğimiz ürünleri tüketicilerden aldığımız geri bildirimlere göre şekillendiriyoruz.

“İNOVASYON PLANLARI YAPIYORUZ”

“İletişimi sadece markamızın büyümesi için bir araç olarak görmüyoruz, aynı zamanda tüketicimizle iletişimimizi canlı tutan bir yol olarak bakıyoruz.

Böylece çamaşır makinesi temizliğini bir alışkanlık haline getirirken hem kadınların ve hem de erkeklerin hijyenik çamaşırların ancak hijyenik makine ile olabileceği algısını ve farkındalığını artırıp markamızı çamaşır yıkama rutininin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek istiyoruz.

Bunun için de ürünlerimizi gelişen tüketici taleplerine ve hayatın akışına uygun olarak güncelleyecek inovasyon planları yapıyoruz.”

“SOSYAL FAYDA ÇALIŞMALARINI ÖN PLANDA TUTUYORUZ”

“Reckitt kurumsal kültüründe sosyal fayda çalışmaları ve toplumsal gündemler önemli bir yer tutuyor. UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahilindeki farklı başlıklarda pek çok girişimimiz var. Effie Ödülleri’nden birini de bu kapsamdaki iletişim çalışmamızla aldık.

Marc toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren bir marka olduğundan, kampanya yüzümüz Kadir Ezildi, “Bizim evde çamaşırlar benim sorumluluğum” diyerek ev işlerinin kadınlar ve erkeklerin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan mesajımızı kamuoyuna iletti.”

“EFFİE’DEN ÖDÜLLER ALDIK”

“Dünya çapında 55 ülkede, Avrupa İletişim Ajansları Derneği EACA üyesi Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortak olarak düzenlenen dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması Effie’de iki ödül aldık.

Çamaşır Makinesi Temizleme Hareketi kampanyamızla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde altın, yine aynı kampanya ile Ev Temizlik ve Bakım kategorisinde ise gümüş Effie ödülünü kazandık.