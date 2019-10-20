Erpa Şirketler Grubu fintech dünyasına güçlü bir adım attı
Turkcell, Huawei, Ericson, Nokia, ZTE, Vodafone, Türk Telekom gibi global firmaların Türkiye’deki çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren Erpa Teknoloji Fintech sektörüne de giriş yaptı.
Erpa Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay, “Ödeme sistemleri ile başladığımız müşteri çözümlerine, fiziki pos, ön ödemeli kartlar, uluslararası para transferi gibi farklı alanlarda devam edeceğiz” diyor.
Erpa Teknoloji Hizmetleri, Tekin Abay tarafından 1990’ların sonunda kuruldu. İlerleyen süreçte Erpa Teknoloji, Türkiye’de üst üste dört yıl ilk 500 bilişim şirketi arasına girdi. Daha sonra Erpa Şirketler Grubu olarak GSM alt yapı alanında da faaliyet göstermeye başladı.
Bugün Turkcell,Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, Vodafone, Türk Telekom gibi global firmaların Türkiye’deki çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren şirketin bünyesinde 300’ü aşkın personel çalışıyor.
2019 yılında BDDK’dan ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşu lisansını aldıklarını söyleyen Erpa Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay, “Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi ile şirketler grubumuz, yükselen trend olan Fintech sektöründe de ekim ayı itibariyle faaliyet göstermeye başladı” diyor.
Erpa Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay, şirketin yeni vizyonunu anlattı.
Erpa şirketler grubunun kurucusu Tekin Abay’ı biraz tanıyabilir miyiz?
1971 Ankara doğumluyum. Çok küçük yaşlardan itibaren ticaret hep ilgimi çekmiştir. Daha ilkokuldayken satış yaparak okul harçlığımı çıkartıyordum. 23 yaşıma geldiğimde özel bir şirkette 200 kişinin yöneticisi olmuştum. Sanırım bazı fırsatları çabuk öngörüp hızlı değerlendirebiliyorum.
90’lı yılların sonlarına doğru GSM sektörü ile Türkiye, henüz yeni yeni tanışmışken bu sektördeki geleceği fark edip strateji ve hedeflerimi bu doğrultuda yönlendirdim. O yıllarda mobil iletişim sektörü içinde yeni oyuncu olmamıza rağmen çok çalışarak ve sürekli yükselen bir trend olma hedefimizi hep koruyarak önemli işlere imza attık.
Turkcell ile beraber 20 yıldır sürdürmekte olduğumuz iş ortaklığımız bunun en büyük örneklerinden birisidir. Başarımın temelinde, doğru insanlarla doğru ekipleri kurarak ve ekip ruhuna inanarak ilerlemenin yattığına inanıyorum. Benim için, birlikte çalıştığım insanlar ailem gibidir. İnsana verilen değerin iş dünyasında en büyük katma değer olduğu deneyimleyerek yaşıyorum.
Erpa Şirketler Grubu ne zaman kuruldu?
Erpa Teknoloji’yi 90’ların sonunda tek mağaza ve tek personelle aktif hale getirdik.İlerleyen süreçte Türkiye’de üst üste dört yıl ilk 500 bilişim şirketi arasına girdik. Daha sonra Erpa Şirketler Grubu olarak GSM alt yapı alanında da faaliyet göstermeye başladık.
Bugün Turkcell, Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, Vodafone, Türk Telekom gibi global firmaların Türkiye’deki çözüm ortağı olarak faaliyet göstermeye başladık. Günümüze geldiğimizde ekibimizde 300’ü aşkın personel çalışıyor.
2019 yılında BDDK’dan ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşu lisansını aldığımız Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi ile şirketler grubumuz yükselen trend olan Fintech sektöründe de ekim ayı itibariyle faaliyet göstermeye başlamıştır.
Sektörde başarılı, işine hakim bir kadro ile elektronik para şirketimiz ve ErpaPay markası altında geliştirdiğimiz ürünlerimizle ödeme sistemleri alanında da iddialı işler yapıp sektörde lider şirketler arasında olmayı hedefliyoruz.
Şirketler grubumuzun misyonunu oluşturan en önemli unsur hizmet kalitemizi yüksek tutmak ve müşteri odaklı çalışma hedefidir. Bence başarının temel öğeleri bunlardır. Bunun sağlamanın yolunun kalifiye insan gücü yaratmak olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple şirketimiz çalışanlarına sürekli kurum içi eğitim ve motivasyon programlarını uygulamaktayız.
Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek kendilerini geliştirebilecekleri ortam sağlıyoruz. “Başarı, çalışanlarımızla birlikte hepimizindir inancını taşımaktayız.” Çalışanlarımıza aşıladığımız bu inanç onların kişisel kariyer planlamasına da katkıda bulunmaktadır.
Sizi Fintech dünyasına girmeye iten faktörleri öğrenebilir miyiz?
Sahip oldukları teknolojik ve yazılım gücü ile geleneksel finansal hizmetlerle rekabet eden Fintech’ler, müşterilerinin hayatlarını gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kolaylaştırma amacındalar ve sektördeki gelişimlere baktığımızda, sektör tahminlerin çok daha ötesinde bir noktaya geldi.
Bankalar ve tüketiciler arasındaki ilişkileri değiştiren ve bankacılık sektöründen hızla pazar çalmaya başlayan Fintech sektörü para transferleri, sanal cüzdanlar ve daha hızlı, daha pratik, daha düşük maliyetli finansal çözümler sağlayarak önemli ölçüde başarı elde etti. Ülkemizde elektronik para kuruluşlarının son üç yıldaki ivmelenmesi, üretilen projeler, anlaşma yapılan global müşteriler yakından takip ettiğim kadarıyla ilgimi çekiyordu.
KPMG’nin ‘Pulse of Fintech’ raporuna göre küresel Fintech finansmanı, mega işlemlerin etkisiyle 2018’de 111,8 milyar dolar gibi rekor bir rakama yükseldi. Rapora göre 2019’da sektördeki büyümenin süreceği bekleniyor.
Bu raporlarda açıklanan yıl bazlı veriler ve tüm dünyada finans sektöründe özellikle ödeme sistemlerinde değişen tüketici davranışlarına bakıldığında finans sektörünün kısa süre içerisinde köklü değişimler göstereceği aşikar. Benim doğamda olan ve yenilikçi tüm adımların içerisinde olma isteği de tüm bu sebeplerle beni bu sektörde yer almaya yönlendirdi.
ErpaPay olarak Fintech sektöründe hangi alanlarda faaliyet göstereceksiniz? Hedefleriniz nelerdir?
Erpa olarak ödeme sistemleri ile başladığımız müşteri çözümlerine, fiziki pos, ön ödemeli kartlar, uluslararası para transferi olmak üzere uluslararası arena dahil Fintech dünyasında faaliyet göstereceğiz.
Bu sektörde uluslararası pazarda olmak ülkemizde ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşları arasında isim yapmak hedefindeyiz. Bunu yaparken de tüm yazılım ihtiyaçlarını kendi üreten ve geliştiren bir teknoloji firması olarak müşterilerimiz için ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyoruz.
Türkiye finans ve teknoloji pazarının geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?
Son yıllarda gelişen finans ve teknoloji dünyasının birleşmesiyle oluşan pazar artık kullanım kolaylığı ve zaman kazandıran gelişmeleriyle müşterilere kullanıcı dostu hızlı çözümler sunmaktadır. Ülke olarak içinde bulunduğumuz teknoloji çağını yakaladığımıza inanıyorum.
Yeni teknolojileri kullanarak dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında ülkemizin de olacağını düşünmekteyim. Türkiye’de hızla gelişen ve finansal çözümler üreten yazılım teknolojileri çok yakın zamanda daha etkin olacak ve şirketlerin daha fazla proje geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Bu projelerin global çözüm ortakları ve melek yatırımcılarla çok daha iyi yerlere ulaşacağından eminim.
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