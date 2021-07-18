eOfis, biri yurtdışında olmak üzere 10 yeni lokasyon açacak ve 15 ilde faaliyet gösterir hale gelecek. eOfis Pazarlama Koordinatörü Doğukan Coşkun, “Türkiye’nin en yaygın ve hızlı büyüyen ofis ağıyız. Yaratıcılık ve yenilik peşindeyiz” diyor.

Coşkun; İstanbul Boğazı’ndaki Yalı-Ofis, Durusu Park’taki Çiftlik-Ofis ve Tekne-Ofis Projeleri ile markayı geleceğe daha güçlü taşıyacaklarını söylüyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Yeni nesil ofis sektörünün Türkiye’deki en yaygın ofis ağına sahip şirketi olma hedefiyle 2010’da yola çıkan eOfis; bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep ve Mersin olmak üzere 10 ilde, 45 plazada hizmet veriyor.

eOfis üyeleri tek sözleşme yaparak tüm lokasyonları kullanabildiği gibi hiçbir yatırım yapmadan, aidat, stopaj, sabit faturalar gibi giderlere katlanmadan, istedikleri zaman büyüyüp küçülebilecekleri bir yapının, ofis ağının ve network’ün içine dâhil olabiliyor.

eOfis Pazarlama Koordinatörü Doğukan Coşkun, plazalarda paylaşım ekonomisi modeliyle ofis kurulumları yaptıklarını ve zengin hizmet içerikli ofis paketleri sattıklarını söylüyor. “Güvenli, konforlu ve iş prestijini arttıran çalışma mekânları kuruyor, bu sayede üyelerimizin işlerine maksimum fayda sağlamaya çalışıyoruz” diyen Coşkun, ofislerin hepsinin merkezi konumlarda, toplu taşımaya yakın ve prestijli binalarda olmasına önem verdiklerini de altını çiziyor.

Doğukan Coşkun; eOfıs’ın özellikle sanal ofis hizmetleriyle pazardaki trendleri belirlediğini kaydederken eOfis markasının ürün adı haline geldiğine, sanal ofis yerine eOfis sözcüğünün kullanıldığında da dikkat çekiyor. 8 bin 500’den fazla şirket üyeleriyle güçlenen marka değerini her geçen arttırdıklarını da kaydediyor.

2021’in ilk altı ayında yüzde 42’lik bir büyüme yakalayan eOfis’ın bu yıl için gündeminde önemli yatırımlar da var. 2021’ın ıkıncı yarısında biri yurtdışında olmak üzere 10 lokasyon daha açmayı hedefleyen şirket, farklı sektörlere yönelik özel ofis alanları kurmayı da planlıyor.

Doğukan Coşkun ile eOfıs’ın yeni dönem hedeflerini ve yatırım planlarını konuştuk. Ayrıca elde ettiği marka gücünün temelindeki stratejileri de masaya yatırdık.

eOfis’ten kısaca bahsedebilir misiniz? Ne zaman, hangi hedeflerle kuruldu?

eOfis; 2010 yılında EGS Business Park bloklarında kuruldu. Yeni nesil ofis sektörünün Türkiye’deki öncü, en çok tercih edilen, en yaygın ofis ağına sahip ve müşterilerine en kaliteli hizmeti veren şirketi olmak hedefiyle yola çıkıldı.

Hangi lokasyonlarda, kaç ofisle hizmet veriyorsunuz?

Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Gaziantep ve Mersin olmak üzere 10 ilde, 45 plazada hizmet veriyoruz. Bu sayı çok kısa süre sonra 15 ıl, 50 lokasyon olacak. Lokasyon sayımızı arttırmak müşterilerimize verdiğimiz hizmetin de artması açısından bizim için önemli. Üyelerimiz tek sözleşme yaparak tüm lokasyonlarımızı kullanabiliyor. Bu 45 A+ plazada konforlu ofisler ve toplantı odaları demek.

Ofislerinizle ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?

Plazalarda paylaşım ekonomisi modeliyle ofis kurulumları yapıyor ve zengin hizmet içerikli ofis paketleri satıyoruz. Güvenli, konforlu ve iş prestijini arttıran çalışma mekânları kuruyor, bu sayede üyelerimizin işlerine maksimum fayda sağlamaya çalışıyoruz.

Bu sistemin müşterilerimiz açısından en büyük avantajlarından biri; hiçbir yatırım yapmadan, aidat, stopaj, sabit faturalar gibi giderlere katlanmadan rahatlıkla büyüyüp küçülebilecekleri bir yapının, ofis ağının ve network’ün içine dahil olabilmeleri.

Temel hizmetlerimiz arasında sağladığımız resepsiyon karşılama ve sekreterlik hizmetleri ve yanı sıra ofisteki günlük operasyonun idaresini üstlenmemiz üyelerimiz için sadece işlerine odaklanabilmeleri ve operasyonel işlerle uğraşmak zorunda olmamaları açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Lokasyon seçimini hangi kriterlere göre yapıyorsunuz?

Ofislerimizin hepsinin merkezi konumlarda, toplu taşımaya yakın ve prestijli binalarda olmasına önem veriyoruz. Her lokasyonun ayrıştırıcı avantajları da var. Mesela Çağlayan Adlıyesi’nin yakınındaki Nurol Tower lokasyonumuzda avukatların çoğunlukla tercih ettiği online görüntülü toplantı sistemi, Aqua Florya ve Durusu Park lokasyonlarımızın 100 kişiye kadar etkinliklerin yapılabileceği açık hava etkinlik alanları var.

Markalaşma yolculuğunuzu anlatır mısınız?

eOfis; Türkiye’de bu sektörün öncülerinden. Yerli sermayeyle kurulan eOfis, 11 yıllık sektör deneyimi süresince özellikle sanal ofis hizmetleriyle pazardaki trendleri belirledi. Bugün markamız eOfis; ürün adı haline gelmiş durumda. Selpak, Pimapen örneklerinde olduğu gibi bugün sanal ofis yerine eOfis kullanılıyor.

Marka değeri sizin için ne kadar önemli?

Her zaman yaratıcılık ve yenilik peşindeyiz. Yazılıma ve teknolojik gelişmelere önem veren bir yapımız var. Müşterilerimize işlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri, aidiyet hissiyle kullanabilecekleri çalışma mekânları sunuyoruz. Bugün 8 bin 500’den fazla şirket üyemizle güçlenen marka değerimizi her geçen arttırmak bizim için çok önemli.

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz, sektörde fark yarattığınız alanlar

ve hizmetleriniz hangileri?

eOfis; kuruluşundan bu yana dijitalleşmenın önemini bilen bilgi, varlık ve süreçlerini dijital ortama aktaran ve bu sayede hem müşterilerine verdiği hizmette modern ve yenilikçi olup hem de verilere dayalı bir yönetim şeklini benimsemiş bir şirkettir.

En güçlü noktamız, Türkiye’nin en yaygın ve en hızlı büyüyen ofis ağı olmamız. eOfis üyeleri tek sözleşmeyle 10 ilde 45 lokasyonda istediği ofiste çalışabiliyor veya toplantılarını yapabiliyor. Müşterileri, deneyimli personelimiz tarafından karşılanıp ağırlanıyor. Yaygın ağ ve müşteri deneyimi hem start up’lar hem de kurumsal şirketler için büyük bir avantaj.

eOfis için 2020 yılı nasıl geçti, pandemi size nasıl yansıdı? Hangi hizmetlerinizle öne çıktınız?

Pandeminin başladığı dönem bizim için hızlı kararlar ve aksiyonlar almamız gereken süreçti. Çok hızlı bir şekilde ofislerimizin kurulumlarında ve çalışma arkadaşlarımızın çalışma ortamlarında gerekli değişiklikleri yaptık. En çok ön plana çıkan hizmetimiz paylaşımlı ofis haline geldi.

Şirketini yeni kurmak isteyenler veya klasik ofislerde çalışanların, pandemi döneminde maliyetlerini minimuma indirebildiği ofis modeline geçiş ciddi oranda arttı. Bunun dışında birçok kurumsal şirketle kontör sistemimizle ilgili görüştük.

Bu sistemle birlikte büyük metrekarelerde ve toplu şekilde çalışan büyük ölçekli şirketler, çalışanlarına evlerine en yakın ofislerde çalışma imkânı sağladı. Pandeminin etkisini azalttığı bugünlerde de büyük ölçekli şirketlerin bu sisteme yönelerek, çalışanlarına yolda zaman kaybetmeden sosyalleşebileceği bir çalışma ortamı sağladığını görüyoruz.

2021’in ilk altı ayında tablo nasıl? Yıl sonu için ne kadarlık büyüme öngörüyorsunuz?

2021’in ilk yarısında büyüme oranımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 42 olarak gerçekleşti. Yıl sonu için büyüme beklentimiz de benzer oranlarda bulunuyor.

2021 ve sonrası için yatırım planlarınızdan ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

2021’in ikinci yarısı için hedefimiz 10 lokasyon daha açmak. Bu lokasyonlardan ikisi yurtdışında. Avrupa’da yeni lokasyonlar açarak, üyelerimizin yurtdışında da aynı avantajlara sahip olmasını hedefliyoruz.

Farklı sektörlere yönelik özel ofis alanları kurma planımız var. Tüm üyelerimizin kullanabileceği, onlara ayrıcalıklar ve güzellikler sunacak projelerimiz de var. Bunlardan bazıları; İstanbul Boğazı’nda bir yalı ofis ve yine İstanbul Boğazı’nda tekne ofis konsepti.

“SANTRAL SİSTEMİMİZLE AYLIK 50 BİN ÇAĞRI KARŞILAYABİLİYORUZ”

HIZ VE VERİMLİLİK

Kendi bünyemizde kurguladığımız online CRM sistemi sayesinde yeni müşteri talepleri ve satış süreçleri takibi hızla ve verimli şekilde yapılırken mevcut müşterilerimizin talep ve şikâyetleri de aynı hız ve hassasiyetle karşılık buluyor.

Yine kurduğumuz web tabanlı panel üzerinden müşterilerimiz; kendi hesaplarına girerek tüm kullanımlarını görebiliyor. Posta, kargo ve kendisine gelen çağrıları görüp detaylarını inceleyebiliyor. Tek tıkla istediği lokasyonda toplantı odası rezervasyonu yapıyor. Ödeme yapabiliyor.

UYGUN ALTYAPI

Müşterilerimiz; çevrimiçi etkinlik takvimine bakıp rezervasyon yapıp network bölümünde iş yapmak istedikleri şirketlerle buluşabiliyor. Yine eOfis mobil aplikasyon üzerinden toplantı odası rezervasyonu çok pratik. Santral sistemimizle hiçbir kesinti olmadan şu an aylık 50 bin çağrı karşılayabiliyoruz.

Karşıladığımız çağrıları anlık olarak müşteriye mail gönderebiliyoruz. Bu çağrı sayımızın veya santral personeli sayımızın artması durumunda da aynı sistemle devam edebileceğiz. Altyapımız buna uygun.

“YENİ YATIRIMLARLA MARKAMIZI GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ TAŞIYACAĞIZ”

“Verdiğimiz hizmetleri tanımlamak, müşterilerimizin beklentilerini anlamak ve karşılamak, hizmetlerimizle yarattığımız faydalar, hedeflediğimiz yenilikler gibi marka değerimizin sürdürebilirliğini sağlamaya yönelik tanımlanmış bir marka yönetim yapımız var.

Bu yapıyı yaptığımız işe aktarabilmek için tüm eOfis ailesi olarak çalışıyoruz. Biz eOfis olarak üyelerimizin iş yaptığı ve olmamızı istediği her bölgede olmak istiyoruz. Yatırımlarımızı da bize her zaman destek olan ve olmaya devam eden üyelerimiz için yapmayı hedefliyoruz. 2021 hedeflerinde; İstanbul Boğazı’ndaki Yalı-ofis, Durusu Park’taki Çiftlik-Ofis ve Tekne-Ofis projelerimiz gibi yatırımlarla markamızı geleceğe daha güçlü taşımak istiyoruz.”