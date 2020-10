Bankacılıktan giyime, ilaçtan hızlı tüketime kadar pek çok sektöre yönelik e-eğitim çözümü sunan Digitallica, 150’den fazla şirkete hizmet veriyor. Digitallica Kurucusu Emre Güleçoğlu, “Pandemi döneminde uzman eğitmenlerimiz ile bir araya gelip ‘Liderlerin Acil Durum Kiti’ eğitimimizi çok kısa süre içinde hazırladık” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

Dijital eğitim sektörünün en genç ve hızlı büyüyen ajanslarından Digitallica, kurumlara özel e-eğitim çözümleri sunmak üzere 2015 yılında kuruldu. Uygulamaları ile fark yaratan ve bankacılık-finans, teknoloji ve perakende sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki 150’den fazla şirkete, 600’den fazla e-eğitim çözümü sunan Digitallica, “The Stevie® Avvards” “Brandon Hail Avvards” ve “Hermes Creative Avvards” gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödül kazanmış durumda.

Aynı zamanda “Great PlaceToVVork” sertifikasına da sahip olan Digitallica’nın kurucusu Emre Güleçoğlu, pandemi sürecinin eğitim sektörüne etkilerinden şirketin farklılaştığı noktalara kadar pek çok konudaki sorularımızı yanıtladı. Emre Güleçoğlu’nun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Pandemi döneminde e-eğitim sektörü ve kurumlar nasıl etkilendi?

Pandemi ile dijital dönüşümün önemini yaşayarak deneyimledik. Salgın öncesinde dijital dönüşüme yatırım yapan işletmeler, bu dönemde işleri aksamadan yeni düzende çalışmalarına devam ederken, bu konuya daha tereddütlü yaklaşan işletmeler ise olumsuz etkilendi. Kurumsal işletmelerin olmazsa olmaz konularının başında, dijital dönüşüm başlığı altında ele alınan insan kaynakları ve eğitim, gelişim faaliyetleri geliyor.

Bu noktada özellikle eğitim, gelişim faaliyetlerine daha geleneksel yaklaşan bir kesim, dijital çözümlerin kullanıldığı eğitim modellerine mesafeli durup bu faaliyetleri eğitimden bile saymamaktaydı, içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği koşulların, bu bakış açısına sahip olup ilgili araçları kullanmayı reddeden, dijitalleşmeye ön yargı ile yaklaşanlara – biraz da zorunluluktan -bu çözümleri deneyimleme fırsatı sağladığını gördük.

Dijital eğitim konusunu biraz açar mısınız?

Teknoloji okuryazarlığının artmış olması, alanda kullanılan teknolojilerin ve çözümlerin çeşitliliği, içerisinde olduğumuz olağanüstü dönemde dijital dönüşüme rahat adapte olunmasına oldukça katkı sağladı. Yine bu dönemde gerçekleşen dijital eğitim aktivitelerine baktığımızda, Zoom ve benzeri araçların sıklıkla kullanıldığına tanık olduk.

Ancak dijital eğitimi, sadece Zoom gibi çözümler kullanarak yaptığımız senkron eğitime indirgemek kolaycılık olacaktır. Dijital eğitim dediğimiz başlık, altında daha birçok farklı çözümü içinde barındıran büyük bir ekosistemi tarif ediyor.

E-eğitimi kuruma entegre ederken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle, dijital dönüşüm süreçlerinde olduğu gibi dijital eğitime geçişte de üst yönetimin desteği kritik. Dijital eğitimde araçtan ziyade, içeriğin kalitesine ve ihtiyaçlara odaklanmanın başarıyı getirdiği kaçırılmaması gereken detaylardan biri. Bir diğer önemli konu ise kuruma bu yolculukta destek olacak gelişim ortağı yani tedarikçinin seçimidir.

Gelişim ortağının yeniliklere açık, dinamik aynı zamanda da kurumsal hizmet dinamiklerine hâkim olmasına dikkat edilmeli. Tüm bunlar hayata geçirmeye başlandığında, çalışanların hatta onların yöneticilerinin proaktif davranıp, farklı başlıklarda eğitimler veya kurumun eğitim gelişim faaliyetlerini bir adım öteye taşıyacak önerilerle geldikleri görülecek.

Olağan dönemlerin dışında olağanüstü durumlarda Digitallica ile çalışmak neden farklılık yaratıyor?

Gündemi yakinen takip edip, gerçekten ihtiyaç olan konularda tüm kurumların yararlanabileceği eğitim başlıklarına odaklanmak çok önemli. Örneğin; pandemi döneminde yöneticilerin ekiplerini uzaktan yönetmek durumunda kalmaları ve bu süreci başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri için konusunda uzman eğitmenlerimiz ile bir araya gelip ‘Liderlerin Acil Durum Kiti’ eğitimimizi çok kısa süre içinde hazırladık.

Bunun yanında salgın dolayısıyla çalışma hayatımızdaki değişimler ve bu değişimleri psikolojik açıdan yönetebilmek içinde ‘Değişim Döneminde Psikolojik Sağlığı Korumak’ eğitimimiz, hem çalışanlar hem de yöneticiler için rehber oldu.

Digitallica olarak nasıl daha iyi hizmet verebileceğinizi düşünüyorsunuz?

Müşteri portföyümüz içinde pek çok farklı sektörün öncü kurumları yer alıyor. Bankacılık sektöründe Garanti BBVA’dan Yapı Kredi’ye, teknoloji sektöründe Türk Telekom’dan Koç Sisteme, hızlı tüketim sektöründe Ülker’den Coca Cola İçecek’e, giyim ve moda sektöründe LC Waikiki’den Boyner’e, sağlık sektöründe Takeda’dan Pfizer’e, diğer sektörlerde ise Kariyer. net’ten Sahibinden.com’a kadar pek çok kuruma hizmet vermekteyiz.

Gündemi takip ederek her an güncel bilgilere sahip olan yetkin ekibimizle müşterilerimizden gelen her türlü geri beslemeyi büyük bir önemle analiz ediyoruz. Bu durumda en büyük avantajımız sadece bir alanı değil çeşitli alanları sahiplenirken farklı sektör uzmanlarından en doğru bilgilere ulaşmak. Referanslarımızdan ve ilgili sektörlerin ileri gelen isimlerinden aldığımız geri bildirimlerle her daim daha iyiye doğru yol almak en büyük hedefimiz.

KURUMLAR İÇİN E-EĞİTİM ADIMLARI NELER?

TEK NOKTADAN ÇÖZÜM

Öncelikle güvenir bir hizmet sağlayıcıdan Eğitim Yönetim Platformu ( LMS ) hizmeti alınması birçok ihtiyacın tek noktadan çözülmesini sağlayacaktır. Böylece, tüm eğitim kayıtları bu sistemlerde tutulabilir, çalışanların gelişimleri takip edilebilir, raporlanabilir kısacası işletmedeki tüm eğitim gelişim faaliyetlerini tek noktadan yönetılebilir.

İHTİYAÇLARA YÖNELİK EĞİTİMLER

İkinci olarak kullanıma hazır dijital eğitim kataloglarını inceleyerek ihtiyaca yönelik başlıklarda çalışanlar için eğitimler seçilir. Burada ihtiyaçların iş bilgisine yönelik fonksiyonel başlıklar olabileceği gibi, liderlik, takım olma gibi yetkinlik eğitimleri de olabilir. Ayrıca Youtube, Coursera, TED Talks, Udemy gibi farklı kaynaklardan gelişim çözümlerini de çalışanların gelişim alanlarına paralel eşleştirilip sunulabilir.

KURUM ORYANTASYONLARI

Dijital eğitim kullanımının artması ile kuruma özel başlıklarda ihtiyaçlar oluştuğu görülecek. Bunların başında kurumun oryantasyon eğitimleri geliyor. Bu gibi ihtiyaçlar içinse yine güvenilir bir gelişim ortağı belirlenerek kuruma özel dijital eğitimler temin edilebilir.