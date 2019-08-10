İnovasyonu destekleyen yaşam bilimleri şirketiyiz
Bayer Tüketici Sağlığı, bireylerin hayat kalitelerini artıran ve önlenebilir sağlık problemlerine karşı çözüm getiren ürünler sunuyor.
Ceren Oral
coral@ekonomist.com.tr
Kendini yenileyen, tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiren bir birim olduklarını söyleyen Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay, Bayer’in inovasyonu destekleyen ve dijitalle yatırım yapan bir ‘yaşam bilimleri’ şirketi olduğuna dikkat çekiyor.
Günay, “Projelerimizle yapılmayanı yapmayı, yeniye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Tüketicinin ihtiyaçlarını önemseyen ve bu ihtiyaçlara yönelik yeni ürünler geliştirme hedefiyle yolunda emin adımlara ilerleyen Bayer Tüketici Sağlığı, sağlık alanında öncü bir şirket ve güçlü bir marka.
Şirket, tüketici iç görülerini baz alan yeni ürün lansmanları konusunda oldukça aktif çalışmalar yürütüyor. Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay, “Dijital alandaki gelişmeleri takip ederek iş modellerimize en uygun şekilde uyguluyoruz.
Örneğin, tüketici sağlığı kategorisinde önemli paya sahip Bepanthol, Supradyn, Redoxon markalarımız için önemli dijital yatırımlar yapıyoruz” diyor. Günay, 2019’da da çeşitli kategorilerde yeni ürün lansmanları yapacaklarını da sözlerine ekliyor.
Taygun Günay ile Bayer Tüketici Sağlığı Birimi’nin çalışmalarını ve yeni dönem yatırım planlarını konuştuk.Bayer Tüketici Sağlığı Birimi’nin bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz. Bugün insanlar hayat standartlarını nasıl değiştirmeleri ve ne tür ürünler kullanmaları gerektiğini araştırıyor.
Sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla sağlıklı beslenme, kullanılan ürünlerin içeriğini inceleme, spora daha fazla yer açma ve aktif yaşam gibi konuların günden güne daha çok konuşulduğunu görüyoruz.
Yaşam süresinin artması, daha iyi görünme ve hissetme çabası ile kişisel bakım harcamaları artıyor, hastalıklara karşı önleyici sağlık ürünlerinin kullanımı yükseliyor. Biz de Bayer Tüketici Sağlığı olarak bireylerin hayat kalitelerini artıran ve önlenebilir sağlık problemlerine karşı çözüm getiren ürünler sunuyoruz.
Tüketici davranışlarında nasıl farklar gözlemliyorsunuz?
Tüketici sağlığı pazarına baktığımızda henüz Türkiye’de yüksek bir oran olmasa dahi toplumdaki sağlık okuryazarlığı oranının artması tüketici davranışlarında oldukça faydalı değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Doğru ürünün seçimi, kullanım sıklığı, problem oluşmadan önce çözüme ulaşmak gibi eylemlerin son yıllarda artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada tüketici sağlığı markalarının tanıtım faaliyetlerinin etkisi de büyük.
İlaç statüsünde olan ürünlerimizin tanıtımını sadece sağlık profesyonellerine yaparken, ilaç statüsünde olmadıkları için son kullanıcıya da tanıtımını yapabildiğimiz ürünlerimizle doğru yerde tüketicinin karşısına çıkıp çözüm yöntemini gösteriyoruz.
Bayer Tüketici Sağlığı Birimi geçen yılı nasıl kapattı?
Globalde Bayer Tüketici Sağlığı bölümünün satışları, kura ve portföye göre düzenlenmiş rakamlarla 5,450 milyar Euro ile bir önceki yıldaki seviyesini korudu.
Pazarda durum ne?
Euromonitor’dan alınan bilgilere göre; tüketici sağlığı pazarı ülkemizde her yıl büyüme kaydediyor ancak hala gidecek çok yolumuz var. Türkiye’de kişi başına yapılan tüketici sağlığı ürünleri harcaması her yıl artsa da, 2018’de 5,6 Euro civarında seyretmişti.
Bu rakam Almanya’da 85 Euro, Batı Avrupa ortalaması 67 Euro. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise Mısır’da 9,1 Euro, Afrika ve Ortadoğu ortalaması da 6,5 Euro seviyesinde. Ülkemizde bu pazarın potansiyeli büyük ve Bayer Tüketici Sağlığı Birimi olarak toplumun önleyici sağlık adımları konusunda bilgi seviyesinin artırılması için çalışmaya devam edeceğiz.
Bu yıl pazara yeni ürünler sunacak mısınız?
Bayer Tüketici Sağlığı sürekli kendini yenileyen, tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştiren bir birim. Tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ve iç görülerini baz alan yeni ürün lansmanları konusunda oldukça aktif çalışıyoruz.
2018’de Redoxon’un C, D vitamini ve çinko içeren yeni üçlü etki formülü ve dört yaş ve üzeri için özel olarak geliştirilen Redoxon Kids ürünümüzün lansmanlarını yaptık. Sonrasında Supradyn’in susuz ve pratik kullanım sağlayan yeni inovatif formu Supradyn Energy Fast Action’ı üketicilerimizle buluşturduk.
Öte yandan Gülse Birsel ile çektiğimiz reklam filmimizle yoğun yaşam temposunda multıvıtamın ve mineral desteğine ihtiyaç duyanlara ulaşmayı hedeflediğimiz yeni Supradyn Energy Focus ürünümüz pazara güçlü bir giriş yaptı. Cilt bakım alanında Bepanthol markamız ile gösterdiğimiz uzmanlığın yanı sıra egzama kategorisine de BepantholSensiderm ile varız. 2019’da da çeşitli kategorilerde yeni ürünlerimizin lansmanlarını yapmaya devam edeceğiz.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Bayer, her zaman inovasyonu destekleyen bir ‘yaşam bilimleri’ şirketi. Yaratıcılık ve inovasyon elbette iletişimde de büyük bir önem taşıyor. Projelerimizde her zaman yapılmayanı yapmak, yeniye ulaşmak için çalışıyoruz, elbette müşterimizi dinleyerek, trendleri takip ederek…
Dijital alandaki gelişmeleri de yakından takip ederek iş modellerimize en uygun şekilde uyguluyoruz. Örneğin, tüketici sağlığı kategorisinde önemli paya sahip Bepanthol, Supradyn, Redoxon markalarımız için önemli dijital yatırımlar yapıyoruz. Reklam kampanyalarımızı ve iletişim stratejilerimizi bu alandaki gelişmelere entegre ederek en doğru yatırımı yapabilmek için çok fonksiyonlu dijital ölçümleme araçları kullanıyoruz.
Bu yatırımlarda önceliğiniz ne?
Bizim için gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra markalarımız için verimli dijital stratejiyi belirlemek, hedeflerimize uygun şekilde uygulamak ve bunu tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda yapmak çok önemli. Sağlık alanında öncü bir şirket olarak da tüm bu süreçler için güven kavramı başta geliyor.
Tüketiciye dijital mecralar üzerinden ulaşırken her zaman en doğru bilgiyi en doğru kaynaktan destek alarak vermek önceliğimiz. Bayer olarak, uzun vadeli stratejimizi tüketicilerimize doğru zamanda doğru içeriği sağlamamıza olanak sağlayacak şekilde datanın doğru analiz edilmesi ve kullanılması üzerine kuruyoruz.
BAYER TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KAZANDIĞI ÖDÜLLER
• Geçen yıl MediaCat tarafından düzenlenen 13’üncü Felis Ödülleri’nde altı Felis ve dört başarı ödülü aldık. Tüketici sağlığı bölümümüze ait Supradyn, Bepanthol, Bepanthol SensiDerm, Bepanthol Baby, Redoxon ürünlerinin iletişimleriyle ‘365 Gün Sağlıklı Yaşam Hareketi’ ve ‘Oksijen Rotaları Projeleri’ çeşitli ödüllere layık görüldü.
• Bepanthol Baby’nin hayata geçirdiği, yeni annelere ‘Sen Nasılsın?’ diyen OnuncuAy platformu, sağlık iletişimi bölümünde ‘En İyi İletişim Yönetimi ve PR Çalışması’ ve ‘En İyi Uyarlama / Yerelleştirme’ kategorisinde iki Felis ödülü aldı. Ayrıca yine sağlık iletişimi bölümünde ‘En İyi Etkinlik Yönetimi’, ‘En İyi Lansman / Re-lansman’ kategorilerinde de iki başarı ödülüne layık görüldü. Aynı proje geçen yıl dünyanın en prestijli iş ödülleri programı olan Stevie® Award’da, 14’üncü Uluslararası İş Ödülleri kapsamında ‘En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde bronz ödüle layık görülmüştü.
• Bayer Tüketici Sağlığı’nın Türkiye’de daha sağlıklı yaşama bilincini yükseltmek hedefiyle başlattığı ‘365 Gün Sağlıklı Yaşam Hareketi’, Felis’te sağlık iletişimi bölümünde ‘En İyi İçerik Yönetimi’, ‘Sağlık İletişimi Kampanyası’ ve ‘En İyi İnternet Sitesi/Mikrosite’ kategorilerinde üç Felis ödülü aldı. 365gun.com aynı zamanda ‘En İyi İletişim Yönetimi ve PR Çalışması’ ve ‘Dijital Odaklı PR Çalışmaları’ kategorisinde iki başarı ödülüne layık görüldü.
BAYER’İN SOSYAL SORUMLULUK VİZYONU
- Sağlık alanında çalışan lider bir şirket olarak ülkemizdeki sağlık okuryazarlığını geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. 2017’de alanlarında tanınmış uzmanlarla birlikte sağlıklı yaşam bilgilerini paylaştığımız 365 gün.com platformunu kurup halkımızı sağlıklı yaşama davet ettik. Dijital kirlilikte güvenilir kaynak oluşturma misyonuyla önleyici sağlık, beslenme, aktif yaşam ve zihinsel denge konularında tüketicilerimize ulaşmayı amaçladık.
- 2018’de küçük yaşta başlayan eğitimin önemini de göz önünde bulundurarak çocuklarımızın sağlık bilgisini arttırmak için eğitici oyunlar geliştirdik ve ‘365 Gün Teneffüste Sağlık’ kampanyamızın temellerini atarak anlaşma sağladığımız belediyelerin parklarına oyun alanları çizdik. Ayrıca çeşitli AVMl’erde kurduğumuz oyun alanlarıyla çocuklar sağlıklı yaşama dair bilgiler edindiler.
- Kasım 2018’de attığımız adımla Supradyn Energy markamız Herkes İçin Spor Federasyonu’yla paydaşlık yapmaya başladı. Ülkemizde herkesin spora adım atmasını ve daha aktif bir yaşama sahip olmasını desteklemek amacıyla artık Türkiye genelinde federasyon tarafından organize edilen spor faaliyetlerine destek oluyoruz.
- Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 2011’den bu yana ‘Bayer Genç Bilim Elçileri’ projesiyle ilköğretim çağındaki çocukları bilim insanı olma yönünde yüreklendirerek Türkiye’de bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması ile Türkiye genelindeki lise ve dengi okul öğrencilerini fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik ediyor, öğrencilerin çalışmalarını yönlendirerek bilimsel gelişimlerine destek oluyoruz.
- Hayata geçirmeyi planladığımız projelerle Türkiye’de sağlık okuryazarlığının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu şekilde gelişecek sağlık bilgisi ve bilinci sayesinde önleyici sağlık uygulamalarının artmasını, ülkemizin işgücü ve ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?