İSPARK’ta denetime ağırlık vereceğiz
Dünyadaki dev metropollerin belki de çözülmesi en zor problemi, giderek artan trafik ve park sorunu.
Türkiye’de bu sorunun en yoğun yaşandığı kent olarak ise İstanbul öne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olarak 2005 yılından beri faaliyet gösteren İSPARK, bu sorunu hafifletmek amacıyla kurulmuş bir şirket.
İSPARK, dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul’daki trafik ve park sorununu hafifletmek konusunda önemli bir işlev görüyor.
Bugün itibariyle 450 noktada 100 bin araçlık park kapasitesine sahip olan şirketin 2018 sonu cirosu ise yaklaşık 350 milyon TL.
Ağustos 2019’da İSPARK Genel Müdürü olarak atanan Murat Çakır ile şirketin yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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