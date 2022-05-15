Kasım 2019’dan bu yana BBVA Group’un global CEO’su olarak görev yapan Onur Genç, bu yıl ‘Yılın Global Türk Profesyoneli’ kategorisinde en yüksek oyu aldı. Onur Genç’in odağında dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kârlı büyüme var.

İspanya merkezli bankacılık devi BBVA’nın 165 yıllık geçmişindeki ilk yabancı genel müdür olan Onur Genç, 2019 ve 2020’nin ardından 2022’de de ‘Yılın Global Türk Profesyoneli’ kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Onur Genç, yaklaşık 2.5 yıldır BBVA’nın CEO’su olarak bankanın büyümesinde kritik rol oynadı. 2021 yılında banka operasyonel net kârını 5 milyar Euro seviyesinin üzerine çıkarırken, müşteri sayısında bir rekora imza attı.

BBVA, 2021 yılında 8,7 milyon yeni müşteri edindi. Banka, 2022 yılı birinci çeyreğinde 1,651 milyon Euro tutarına ulaşan tarihindeki en yüksek üç aylık kârı sağladı.

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kârlı büyümeye odaklanan Onur Genç’le kariyer yolculuğunu, bankacılık sektörünün geleceğini ve BBVA’nın yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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