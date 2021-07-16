Lojistik sektörünün köklü markalarından OMSAN, hız kesmeden büyüyor. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, “Operasyonel tecrübemiz, insan odaklı dijital dönüşüm stratejimiz ve müşteri memnuniyetine göre tasarladığımız süreçlerimiz ile sektördeki dönüşüme hızla uyum sağlayarak pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz” diyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

OMSAN Lojistik, 43 yıllık tecrübesi, ikibinin üzerinde çalışanı, Fransa, Romanya ve Fas’ta bulunan şirketleri, Türkiye’de Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürlükleri ile entegre, dijital, çevreci ve müşteri odaklı lojistik hizmetler sunuyor.

İnsan odaklı dijitalleşme süreçlerini büyüme stratejilerinin merkezine koyduklarını belirten OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, sektördeki köklü yapılarını bu strateji ile birleştirerek global bir bir şirket olma vizyonu ile ilerlediklerini söylüyor. Cömert Varlık ile şirketi ve büyüme stratejilerini konuştuk.

Markanızdan ve pazardaki konumundan bahseder misiniz?

Sektörde birçok farklı hizmeti çözüm ortağı misyonuyla müşterilerimizle buluşturabilen bir konumdayız. Yurtiçi ve yurtdışında karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depo yönetimi, mikro dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin yanında farklı taşıma modlarının kombinasyonuyla multimodal hizmet sunarak, optimum hizmet ağı yaratıyoruz.

Alanında uzman insan kaynağımızla; otomotiv, demir-çelik, çimento, hazır beton, tehlikeli madde, kimya, zirai tarım, tekstil, perakende, gıda, telekom ve hızlı tüketim gibi farklı sektörlere entegre lojistik hizmetler sunuyoruz. Otomotiv lojistiğinde yurtiçi araç taşımacılığında pazar lideri konumundayız.

İki binin üzerinde çalışanımız, Fransa, Romanya ve Fas’ta bulunan şirketlerimiz, Türkiye’de Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürlüklerimiz ile geniş bir coğrafyaya yayılarak vizyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz.

Güvenilirlik ilkesiyle hareket ederken operasyonel tecrübemiz, insan odaklı dijital dönüşüm stratejimiz ve müşteri memnuniyetine göre tasarladığımız süreçlerimiz ile sektördeki dönüşüme hızla uyum sağlayarak pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz.

Rakiplerinize göre sizi farklı kılan hizmetleriniz neler?

Özellikle demiryolu, otomotiv, proje taşımacılığı ve tehlikeli madde taşımacılığı alanında hem sektörde fark yaratıyor hem de müşterilerimize önemli avantajlar sağlıyoruz. Çevreci ve rekabetçi bir taşıma modu olan demiryolu taşımacılığında, Türkiye’de demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesini almış ilk özel tren işletmecisi olarak geçen yıl 3,5 milyon ton üzerinde dökme yük taşıması gerçekleştirdik.

Uluslararası taşımalarda Türkiye’de ve Fransa’da sahip olduğumuz Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile gümrük işlemlerinde güvenilir şirket kategorisinde değerlendiriliyoruz. Böylece müşterilerimize gümrüklerde bekleme yapmaksızın, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Proje taşımacılığı alanında son dört yılda faaliyet göstermeye başlamamıza rağmen, bu alanda kısa sürede çok hızlı büyüme kaydederek başarılı projelere imza attık.

Bugün sektörde bu faaliyet alanında da güvenilir hizmet sunan ve aranan bir lojistik firması olduğumuzu gururla belirtmek isterim. Enerji alanında ise yaklaşık 25 yıllık tecrübemizle global ve ulusal markalara tehlikeli madde taşımacılığı alanında verdiğimiz yüksek standartta hizmetlerle hızla büyüyen bir müşteri portfoyüne sahibiz.

ADR standartlarına uygun 250 üzerinde araçtan oluşan özmal filomuzla akaryakıt, LPG, dökme ve tüplü gaz, atık yağ taşımacılığı gibi farklı alanlarda hizmetler sunuyoruz. Bu alandaki varlığımızı sektörün kaçınılmaz önceliği olan emniyet ve güvenlik gerekliliklerini yıllardır üst düzeyde yerine getiriyor olmamıza borçluyuz.

Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz?

Pandemi sürecinde ve sonrasında müşteri odaklı anlayışımızla, hayata geçirdiğimiz teknolojik ve sürdürülebilir uygulamalarla rekabetten farklılaşarak büyümemizi hızlandırdık. Pandemi etkisiyle lojistik sektörü bazı olumsuzluklar yaşadı. Ancak belirsizlik ortamı, sınırların kapanması, alınan tedbirlere rağmen birçok diğer sektöre göre hızla toparlandı.

OMSAN Lojistik olarak bu dönemde nelere odaklandınız?

OMSAN olarak bu zorlu dönemde müşteri ihtiyaçlarını karşılamada gösterdiğimiz hassasiyetle iş modellerinin değişikliğine hızla adapte olduk. Tedarik zinciri boyunca temas noktalarının azaltılması amacıyla uçtan uca temassız süreçler oluşturacak yöntemlerimizi yeniden tanımladık.

Veri analitiği çalışmalarımızın sonucunda müşterilerimize değer yaratan iş sonuçları elde ettik. İş akışının devamlılığı gereği temasız süreçler tasarlarken, sahalarda yeni kiosk ve otomasyon noktaları oluşturduk. Bu dönemde müşteri ilişkileri anlamında kesintisiz bir süreç yönettik, her an erişilebilir, hizmet sağlayabilir olduk. Farklı sektörlerde hizmet verdiğimiz ve bulunduğu sektörün hacmine göre farklı boyutta dalgalanma yaşayan müşterilerimizin beklentilerine hızla cevap verebildik.

Müşterilerimizin değişken taleplerine karşılık entegre hizmetler sunmanın avantajını kullandık. Depolama, dağıtım, e-lojistik alanında altyapımızı güçlendirdiğimiz, hızla müşteri porföyümüzü geliştirdiğimiz bir dönemdeyiz. Pandemiyle birlikte ciddi anlamda yaşanan talep artışı sebebiyle, e-ticaret depolarında alan artırımı ve ilave istihdam gibi acil çözüm arayışları ile bu talep karşılanmaya çalışıldı.

OMSAN Lojistik olarak bu alandaki atılım hedeflerimiz paralelinde çalışmalarımızı sürdürdük. Depolama hizmeti kapsamında farklı alanlardaki müşterilerimizle sözleşme yenileyerek tahsis edilen kullanım alanlarının genişletilmesi kararını aldık. Bu zorlu dönemde müşterilerimize sürdürülebilir çözümler sunarak destek alabilecekleri güvenilir bir çözüm ortağı olduğumuzu bir kez daha gösterdik.

Bu yılki çalışmalarınız ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

2021 yılında da sektörün güçlenmesi için projelerimize ve sürdürülebilir büyümemize istihdam sağlayarak devam ediyoruz. Global bir hizmet sağlayıcı olma vizyonumuzla yatırımlarımızı insan odaklı dijital dönüşüme, çevresel uygulamalara ve entegre hizmetler sunarak müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya yönelik planlıyoruz.

Küresel lojistik yaklaşımlar çerçevesinde, dünyada gittikçe artan bir öneme sahip olan ve yükselen çevre bilinciyle, şirketlerin finansal performansları kadar önemsenen sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm iş süreçlerimizde daha da yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Güçlü olduğunuz yönleriniz neler?

Entegre, dijital, çevreci uygulamalarla müşteri memnuniyetini sağlarken, insan odaklı dijital dönüşümü temel stratejimiz olarak benimseyerek gücümüzü pekiştiriyoruz. Birçok farklı alanda entegre hizmetler sunabilmek, iş ortaklarımıza alternatif çözümler üreterek taleplerine hızlı ve esnek şekilde cevap verebilmek ve tüm bunları farklı uzmanlık alanlarında yetişmiş insan kaynağımız ile başarıyor olmak en güçlü yönlerimiz arasında yer alıyor.

Operasyonel kabiliyetimiz ve sektör tecrübemiz sayesinde de lojistiğin farklı noktalarında örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Karayolu, denizyolu, demiryolu taşımacılığı kombinasyonu ile iş ortaklarımızın talepleri doğrultusunda multimodal hizmet sunarak, optimum hizmet ağı yaratıyoruz.

Bir diğer güçlü yönümüz; otomotiv lojistiği alanındaki hizmetlerimiz ve yetkinliğimiz. Bu alanda yurtiçi araç taşımacılığında pazar lideri konumumuza ilave olarak uluslararası operasyonlarda da ilkleri başarıyoruz.

2020 yılında 60 metre derinliğe sahip Marmaray üzerinden Avrupa’dan Asya’ya otomobil taşıyarak dünyada bir ilke imza attık. Dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının sahibi olduk.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANDI

Markamızı konumlandırırken insan odaklı dijital dönüşüm stratejimizi merkezimize alıyoruz. Dijitalleşme çalışmalarımıza hızla devam ederken insan unsurunu odağımızdan ayırmıyoruz. Global bir lojistik şirketi olma yolunda markamızı güçlendirirken yenilikçi uygulamalarımızla sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam etmek de öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor.

Bu noktada müşteri beklentileri ve memnuniyetini üst seviyede tutmak için çalışmalarımızı şekillendiriyor, müşteri sistemleri ile kısa sürede sağladığımız entegrasyon ve robotik süreç otomasyonu gibi uygulamalarla süreçlerimizi hızlandırıyoruz. Çözüm ortağı felsefemizin gereği olarak yeni lojistik modeller geliştirmek ve sektörün ihtiyaçlarını önceden tespit etmek, sektörde öncü olmak hedefiyle çalışıyoruz.

‘’ENTEGRE LOJİSTİK HİZMETLER SUNUYORUZ’’

‘’Otomotiv, demir-çelik, çimento, hazır beton, tehlikeli madde, kimya, zirai tarım, tekstil, perakende, gıda, telekom ve hızlı tüketim gibi farklı sektörlere entegre lojistik hizmetler sunuyoruz. Otomotiv lojistiğinde yurtiçi araç taşımacılığında pazar lideriyiz.

Fransa, Romanya ve Fas’ta bulunan şirketlerimiz, Türkiye’de Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürlüklerimiz ile geniş bir coğrafyaya yayılarak vizyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz.

Güvenilirlik ilkesiyle hareket ederken operasyonel tecrübemiz, insan odaklı dijital dönüşüm stratejimiz ve müşteri memnuniyetine göre tasarladığımız süreçlerimizle sektördeki dönüşüme hızla uyum sağlayarak pazardaki konumumuzu güçlendiriyoruz.’’