Yerlilik ve millilik hareketiyle birlikte 2000’li yıllardan itibaren büyük bir gelişme gösteren savunma sanayi bugün 9 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Sektörün ihracatı ise geçen yıl 2,7 milyar doları geçti. Bin 500’e yakın şirketin faaliyet gösterdiği savunma sanayiinde yürütülen proje sayısı ise 700’e yaklaştı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında proje hacminin 75 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

AR-GE bütçesi ise 1,5 milyar dolara ulaşan sektörün başarılı performansında kuşkusuz Savunma Sanayii Başkanlığı’nın çalışmalarının payı büyük. ‘Yılın İş İnsanları’ anketimizde de bunu doğrulayan bir sonuç çıktı.

Son yıllarda yıldızı parlayan savunma sanayi sektörüne olan katkıları dolayısıyla Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, anketimize katılan iş insanlarından en çok oyu alarak ‘Yılın Bürokratı’ seçildi. Demir, sektörün gelişiminden hedeflerine kadar pek çok sorumuzu yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.