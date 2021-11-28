Türkiye’de ortağı Sabancı Holding’in payını satın almak üzere Rekabet Kurumu’na başvuran Philip Morris International (PMI), girişimcilere yatırımı önceliğine aldı. Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, start up’larla daha fazla iş birliği yapmak istediklerini söylüyor.

Türkiye’de 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Philip Morris Sabancı, üretimden 150 bin bakkala uzanan ekosistemine yeni girişimleri katarak yoluna devam ediyor. Bugüne dek 1 milyar dolarlık yatırımı hayata geçiren şirketin İzmir Torbalı’daki tesisi, dünyanın en büyük Philip Morris International üretim tesisi haline geldi.

Geçen yıl 30 milyar TL ciroya sahip olan şirket, ortaklık yapısında ise önemli bir değişimin arifesinde. Kısa bir süre önce Philip Morris International, Sabancı Holding’in, Philsa ve Philip Morris SA’daki hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin Rekabet Kurumu’na başvurdu.

Şimdilerde onayı beklenen bu başvuru sonuçlanırsa PMI, Philip Morris Sabancı’nın yüzde 25’lik hissesini alarak şirketlerin tamamının sahibi olacak.

2 bin kişilik ekibe kaptanlık yapan ve Türkiye’nin En Güçlü 50 kadın CEO’su araştırmamızda bu yıl ikinci sırada yerini alan Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, şirketin en çok önemsediği alanlardan birinin start up ekosistemine yatırım olduğunu söylüyor.

Şirketin 2022 hedeflerini anlatan Filiz Yavuz Diren, start up’larla daha fazla iş birliği yapmak istediklerini söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın