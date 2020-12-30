Kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilirlik önem kazanıyor. Bu anlamda karma bir model kullandıklarını belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Ülkemizi üretim ve AR-GE üssümüz olarak konumlandırıyoruz. Daima Türkiye’yi merkez alıyoruz” diyor.

Son 30 yılda gıda sektöründe önemli kırılma noktaları yaşandı. Bunlardan biri, ticaretin konsolide olması ve toptancının dağıtım zincirleri aracılığıyla tüketiciye direkt ulaşması, yani B2C pazarının gelişmesi oldu. Bu değişimle birlikte ürün zincirleri ve pazara erişim süreleri kısaldı.

Şirketler, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde üretimi artık daha iyi ve daha verimli planlayabilir hale geldi. Üretimde basit otomasyon sistemleriyle başlayan değişim, bugün ‘dijital fabrika’ denilen noktalara ulaştı.

Perakende sektöründeki değişime dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Bugün internet teknolojileri sayesinde odak noktamız tüm dünya. Çok uzak coğrafyalara kadar açılabiliyoruz” diyor.

Ali Ülker, gıda ve perakende sektöründeki öngörülerinden şirket hedeflerine kadar birçok konu hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Abone olmak için: DergiBurda