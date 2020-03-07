Türkiye’nin batısında daha güçlü olacağız - Ekonomist

Türkiye’nin batısında daha güçlü olacağız
Akaryakıt sektöründe hızlı büyümesiyle dikkat çeken şirketlerden biri olan Aytemiz, 2015 yılında yüzde 1,9 olan pazar payını 2019’da yüzde 4,5’e çıkardı.
Şirket, yeni genel müdürüyle hedef büyütmüş durumda. Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, pazar payını daha yukarılara çıkarmayı ve geçen yıl 9 milyar TL olan ciroyu 10 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyor.
Bugün 560 olan istasyon sayısının ise iki yıl içinde 600’ü geçmesi hedefleniyor.
Erol Varlık ile yatırım planlarından sektöre ilişkin öngörülerine kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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