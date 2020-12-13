Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi olarak üç kıtada 10 bine yakın çalışanla hizmet verdiklerini belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Dünyanın dört bir yanında yaklaşık 100 farklı ülkeye Türkiye’nin çeliğini ihraç ediyoruz” diyor

Ekonomist dergisi olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz ve Anadolu’nun en büyük 500 şirketini belirlediğimiz ‘Anadolu 500’ araştırmamızın bu yılki lideri, art arda dördüncü kez Tosyalı Holding bünyesindeki Tosçelik Profil oldu.

Hatay merkezli şirket, Anadolu 500’de zirveye ilk kez 2013 yılında oturmuş, 2014 ve 2015 yıllarında ise ikinci olmuştu.

Son dört yıldır üst üste birinci sırada yer alan Tosçelik, toplamda beşinci kez Anadolu 500’ün zirvesinde yer almış oldu.

Tosçelik, böylece Anadolu 500’ün 11 yıllık tarihinde en çok birincilik alan şirket olarak rekor kırdı. Bu başarının arkasındaki isim olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile şirketin mevcut yatırımlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için: Dergiburda