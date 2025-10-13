Yeni beyaz altın: 2 yılda 60 kat büyüdü, Bir kentte tüm üretim değişti

Bu verim artışı, önümüzdeki dönemde pamuğun yerini yer fıstığının alabileceğini gösteriyor" dedi.

Uzun yıllar pamuk ektikten sonra yer fıstığı üretimine yöneldiğini belirten çiftçi Mehmet Yıldız ise "Yaklaşık 20 yıldır pamuk ekiyorduk. Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle artık yeterli kazanç sağlayamıyorduk. İlaç ve sulama giderleri çok arttı. Bu nedenle yer fıstığına yöneldik. Yaklaşık bin 500 dönüm yer fıstığı ektik. Hem masrafları daha az hem de verimi yüksek. Bu nedenle üretime devam edeceğiz" diye konuştu.



Bölge çiftçileri, yer fıstığı üretiminde elde edilen yüksek verimin, ürünün bölgede pamuk başta olmak üzere diğer ürünlere alternatif olarak öne çıkmasını sağladığını ifade etti.