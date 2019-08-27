Yeni ürün ve patentlerle rekabet yaratıyoruz
Alapala CEO’su Görkem Alapala,”Yeni ürünler, teknolojiler geliştirmek, yeni patentlerle rekabet yaratmak önemli” diyor. Bunun için AR-GE’yi ön planda tuttuklarını kaydediyor. 29 adet patent ve 15 adet tasarım tescili aldıkları bilgisini veren Alapala, hedeflerinin yenilikçi fikirleri müşterilerle buluşturmak olduğunu belirtiyor.
Ceren Oral Balaban
coral@ekonomist.com.tr
Çalışmalarını iki farklı lokasyonda sürdüren bir AR-GE merkezine sahip şirket, bu sayıyı üçe çıkaracak. Temelleri 1954 yılında Çorumda atılan Alapala Makine, her kapasitede anahtar teslim tesisler kuruyor.
120den fazla ülkeye makina ihracatı gerçekleştiren ve üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden Alapala Makine’nin Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, 100’den fazla ülkede kurduğu çok sayıda anahtar teslim fabrika referansı bulunuyor.
Şirketin hedefi, önümüzdeki beş yıllık süreçte hem anahtar teslim tesis kurulumu hem de makina ve yedek parça satışlarını minimum iki katına çıkarmak. Alapala Makine, AR-GE yatırımlarına da çok önem veren bir şirket olma özelliğine sahip.
12 Şubat 2019’da TC. Sanayi Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi unvanı aldıklarını söyleyen Alapala CEO’su Görkem Alapala, AR-GE’ye en fazla pay ayıran ilk 250 AR-GE Şirketi’ arasında yer aldıklarına da dikkat çekiyor. Alapala, “Teknolojik yenilikleri takip etmek ve bu alana yatırım yapmak gerekiyor. Biz de bu kapsamda, teknoloji yatırımlarımızı ilk yıllardan itibaren gerçekleştirmeye başladık” diyor.
Görkem Alapala, AR-GE merkezlerinde birçok yeni ürün geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydediyor. Alapala Makine’nin yeni dönem iş planlarını konuştuğumuz Görkem Alapala’dan şirketin AR-GE misyonunu ve hedeflerini öğrendik.
Alapala Makine’den kısaca bahsedebilir misiniz?
Alapala Grup’un en eski ve en bilinen firması olan Alapala Makine’nın temelleri 1954 yılında Çorum’da atıldı. Öğütme ekipmanları üreten Alapala, 65 yıldır dört kıtada, 100’den fazla ülkede projelendirme, inşaat ve teknolojik çözümleri dâhil olmak üzere her şeyiyle anahtar teslim un fabrikaları kuran küresel bir marka konumumda.
Şirket olarak 2018 yılını nasıl kapattınız?
2018 yılını makine ihracatı gerçekleştiren Alapala Dış Ticaret ve Alapala Makine şirketlerimizle 48 milyon dolar ciroyla kapattık.
2019 yılı nasıl geçiyor? Yılsonu büyüme hedefiniz nedir?
2019 yılı için yüzde 10 büyüme hedefimiz var. Amacımız, önümüzdeki beş yıllık süreçte hem anahtar teslim tesis kurulumu hem de makina ve yedek parça satışlarımızı bu hedef doğrultusunda arttırmak.
Yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Teknolojik yenilikleri takip etmek ve bu alana yatırım yapmak gerekiyor. Biz de bu kapsamda, teknoloji yatırımlarımızı ilk yıllardan itibaren gerçekleştirmeye başladık. Yeni ürünler, teknolojiler geliştirmek ve yeni patentlerle sektörde rekabet yaratmak oldukça önemli. AR-GE faaliyetlerimizi her zaman ön planda tutuyoruz.
‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ arasında yer alan şirketimiz, ayrıca değirmen makinaları sektöründe üretiminin yüzde 95’inı ihraç ediyor.
AR-GE merkeziniz var mı?
Evet, şu anda çalışmalarını iki farklı lokasyonda sürdüren AR-GE merkezimiz var. Yakında bu sayıyı üçe çıkaracağız. 12 Şubat 2019 tarihinde TC. Sanayi Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi unvanı aldık ve bu belge bizim için büyük önem taşıyor. Birçok yeni ürün geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İhracatta odağınızda hangi ülkeler var? Üretiminiz ne kadarınızı ihraç ediyorsunuz?
Alapala; Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil pek çok ülkede buğday ve mısır unu değirmenleri kurmanın yanı sıra birçok küresel makarna ve bisküvi üreticilerinin de değirmen makinaları konusunda tercihi oldu.
Geleneğin teknolojiyle buluştuğu bir şirket olarak hedefimiz, yenilikçi inovatif fikirleri müşterilerimizle buluşturmak. Bunun için de AR-GE faaliyetlerine ve bu alandaki yatırımlara büyük önem veriyoruz. 250 metrekare alanda AR-GE çalışmaları yürütüyoruz ve merkezimizde 19 kişi çalışıyor.
Cironuzun ne kadarını AR-GE’ye ayırıyorsunuz?
AR-GE çalışmalarına yıllık ciromuzun ortalama yüzde 2’sini ayırıyoruz. Bu kapsamda, Alapala olarak AR-GE’ye en fazla pay ayıran ilk 250 AR-GE Şirketi’ arasında yer alıyoruz.
AR-GE merkezinizde geliştirilmiş ürünlerden bahsedebilir misiniz?
Hâlihazırda makine parkuru ve yeni projeler için çalışmalarımız devam ediyor. Endüstri 4.0 ve robotik teknolojilerinin dünyada son derece hızla ilerlediği bu dönemde, ülkemizin bu alanlarda geri kalmaması için biz de elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz. Bakanlıktan aldığımız bu belge karşılığında sağlanacak teşviklerle bu alandaki çalışmalarımıza daha fazla odaklanacağız.
Kurulduğumuz ilk günden itibaren öz kaynaklarımızı kullanarak son üç yıldır da TÜBİTAK gibi kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği içinde sürekli projeler üretiyoruz. Bu güne kadar 29 adet patent ve 15 adet tasarım tescili aldık. Her geçen gün bu konudaki çalışmalarımız daha da hız kazanıyor.
2018’de dört adet patent, beş adet tasarım tescil başvurusunda bulunduk. 2019 yılında dokuz adet Tasarım Tescil başvurusu yaptık ve en az üç adet patent başvurusu için çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki dönemde bu oranı artırmayı hedefliyoruz.
Türkiye’de AR-GE yatırımlarının artması için ne gibi adımlar atılmalı? Destekleri yeterli buluyor musunuz?
Kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinin çok kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bu işbirliklerini destekleyen yeni programların oluşturulması faydalı olacaktır. Destekler yeterli ancak sürecin çok yavaş ilerlemesi ve uzun sürmesi olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda çözüm üretilmesi önemli. Zira AR-GE çalışmalarında zaman çok önemli bir parametre.
“ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”
“Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında oluşturmaya başladığımız ‘EKOSİSTEM’i etkin bir şekilde kullanarak hedeflerimize ulaşmada, AR-GE merkezimiz önemli katkılar sunuyor.
Bu kapsamda hem bölgemizde bulunan üniversitelerde hem de diğer üniversitelerle EKOSİSTEM oluşturmaya başladık ve bu konuda ciddi yol aldık. Örnek olarak; inovasyonun sistemsel ve kurumsal altyapısını oluşturmak için TIM INOSUIT programına dâhil olduk. Ekim 2018’de başlayan programı Eylül 2019 sonunda başarılı bir şekilde tamamlayacağız.”
“AKILLI FABRİKA KURMA HEDEFİMİZ VAR”
Alapala CEO’su Görkem Alapala, makina ve değirmen prosesinde kullanılan ekipmanları Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirerek akıllı fabrikalar kurma hedefleri olduğundan bahsediyor.
Son üç yılda bir adet KOSGEB AR-GE, bir adet TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projesi’ni bitirdiklerini söyleyen Alapala, 2017 yılından beri devam eden yaklaşık 3 milyon TL bütçeli AR-GE tesis projesinin ise devam ettiği bilgisini veriyor.
Görkem Alapala, bu tesisle birlikte AR-GE merkezinde geliştirdikleri hem makinelerin hem de entegre tüm sistemin optimizasyon çalışmalarını saha şartlarında yapmayı ve daha hızlı bir şekilde pazara sunmayı hedeflediklerini kaydediyor. Bu ve benzeri çalışmaların Alapala’yı ve Türkiye’yi sektörel açıdan dünyada öne çıkaracağına dikkat çekiyor.
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