İş dünyasının duayen isimlerinden Necmettin Bitlis’in 2017 yılında vefatı sonrasında, kurucusu olduğu Polisan Holding yeniden yapılanma sürecine girdi.
Necmettin Bitlis’in oğlu Emin Bitlis’in kaptanlığında 2019 yılında yeni bir döneme giren Polisan Holding, “Geleceğin Polisan’ı” vizyonuyla stratejik bir kararla tarım gibi belli iş alanlarından çıkarak katma değeri yüksek ana işlerine odaklanmaya karar verdi.
Boya, liman ve kimya işlerinde yatırıma hız veren holding, yönetim kademesinde de önemli değişikliğe gitti. İcranın başına Sabancı Holding’de uzun yıllar çimento grubunu yöneten Mehmet Hacıkamiloğlu’nu atayan holding, yatırım kararlarını da hızlandırdı.
Grup, en son kimya alanında Dilovası’nda 5 milyon Euro’luk yatırıma başladı. Bu tesisi gelecek yıl nisan ayında devreye almaya hazırlanan grubun yeni dönem hedeflerini Polisan Holding’in CEO’luk görevini üstlenen Mehmet Hacıkamiloğlu’ndan dinledik.
Göreve geldikten sonraki ilk açıklamasını Ekonomist’e yapan Mehmet Hacıkamiloğlu, grubun uzun vadeli büyüme stratejisi ve yatırım gündemini anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın
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