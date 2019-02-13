Yüzde 100 yerli global marka olacağız
‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü kazanan Reeder’ın kurucusu Sezen Saral’ın hedefi büyük.
Şirketin ürünlerinde yerlilik oranı yüzde 75’lerde.
Saral, “2020’de yedek parçaları da kendimiz üreterek yüzde 100 yerli bir marka haline dönüşeceğiz” diyor.
Ürünlerinde yerlilik oranının yüzde 75 olduğunu söyleyen Saral, 2020 yılında yedek parçaları da kendileri üreterek yüzde 100 yerli bir marka haline dönüşeceklerini ifade ediyor. Saral, sorularımızı yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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