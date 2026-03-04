İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? Şartları neler?

Başvuru Şartları ve Kriterler

Sistemin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve spekülatif alımların önüne geçilmesi için katı kurallar uygulanması bekleniyor:

Mülkiyet Durumu: Başvuru sahibinin tapuda adına kayıtlı bir konutu bulunmamalıdır. Ayrıca, hali hazırda bir konutta %50’den fazla hisse payına sahip olanlar kapsam dışı kalabilir.

Satış Geçmişi: Son 1 yıl içerisinde herhangi bir konut satışı yapmamış olmak, sistemin "ihtiyaç temelli" kalmasını sağlamak adına kritik bir şart.

İkamet Zorunluluğu: Alınacak evin bulunduğu şehirde belirli bir süredir ikamet ediyor olma şartı, yerel talebi desteklemek amacıyla gündemde.

Gelir Sınırı: Hane halkı toplam gelirinin belirli bir üst sınırı aşmaması ve bu gelirin resmileştirilmiş olması gerekecek.

Ödeme Planı Karşılaştırması (Tahmini)

%1.20 faiz oranı ile 180 ay vadeli bir kredinin, standart piyasa kredilerine göre farkını anlamak için şu tabloyu inceleyebilirsiniz: