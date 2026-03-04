İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? Şartları neler?

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, bu yılın en çok beklenen finansal destek paketlerinden biri haline geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından yürütülen teknik çalışmalar Mart 2026 itibarıyla son aşamaya yaklaştı.
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi beklenen İlk Evim Konut Kredisi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en uygun maliyetli barınma projelerinden biri olmaya aday. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik mutfağında son şekli verilen düzenleme, sadece bir kredi paketi değil, aynı zamanda konut arzını destekleyen stratejik bir hamle niteliği taşıyor.
Maliyet Analizi: %1.20 Faiz ve 180 Ay Vade
Kampanyanın en güçlü yanı, piyasa koşullarının oldukça altında seyretmesi beklenen faiz oranı ve uzun vade imkanıdır.
Faiz Oranı: Kulislerdeki en güçlü beklenti %1.20 seviyesidir.
Vade Süresi: Standart 10 yıllık (120 ay) konut kredisi alışkanlığının dışına çıkılarak, ödeme kolaylığı için 15 yıla (180 ay) kadar esneklik sağlanması planlanıyor.
Uygulayıcı Bankalar: Sürecin lokomotifliğini Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üstlenecek.
Başvuru Şartları ve Kriterler
Sistemin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve spekülatif alımların önüne geçilmesi için katı kurallar uygulanması bekleniyor:
Mülkiyet Durumu: Başvuru sahibinin tapuda adına kayıtlı bir konutu bulunmamalıdır. Ayrıca, hali hazırda bir konutta %50’den fazla hisse payına sahip olanlar kapsam dışı kalabilir.
Satış Geçmişi: Son 1 yıl içerisinde herhangi bir konut satışı yapmamış olmak, sistemin "ihtiyaç temelli" kalmasını sağlamak adına kritik bir şart.
İkamet Zorunluluğu: Alınacak evin bulunduğu şehirde belirli bir süredir ikamet ediyor olma şartı, yerel talebi desteklemek amacıyla gündemde.
Gelir Sınırı: Hane halkı toplam gelirinin belirli bir üst sınırı aşmaması ve bu gelirin resmileştirilmiş olması gerekecek.
Ödeme Planı Karşılaştırması (Tahmini)
%1.20 faiz oranı ile 180 ay vadeli bir kredinin, standart piyasa kredilerine göre farkını anlamak için şu tabloyu inceleyebilirsiniz:
|Kredi Tutarı
|Vade (Ay)
|Faiz Oranı
|Tahmini Aylık Taksit
|1.000.000 TL
|180
|%1.20
|~13.500 TL
|2.000.000 TL
|180
|%1.20
|~27.000 TL
|3.000.000 TL
|180
|%1.20
|~40.500 TL
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Düzenlemenin yasalaşması için izlenecek yol haritası şu şekildedir:
Teknik İnceleme: BDDK ve Bakanlık ekiplerinin bankacılık altyapı entegrasyonunu tamamlaması.
Yasal Çerçeve: Kanun teklifinin TBMM gündemine gelerek oylanması.
Resmi İlan: Uygulama esaslarının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kamu bankaları üzerinden başvuruların toplanması.
Önemli Not: Kredinin sadece "sıfır konutlar" için mi yoksa "ikinci el konutları" da mı kapsayacağı, yasal düzenleme Meclis'e sunulduğunda netlik kazanacak.