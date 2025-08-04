ARA
Dünyaca ünlü basketbolcu net servetini bilmiyor

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, net servetini bilmediğini ve bunu öğrenmeye önem vermediğini açıkladı.

04 Ağustos 2025 | 14:01
Dünyaca ünlü basketbolcu net servetini bilmiyor

CNBC'nin haberine göre son sekiz yıldır NBA'in en çok kazanan oyuncusu olan Curry, ESPN verilerine göre önümüzdeki sezon 59,6 milyon dolar maaş alacak. Ayrıca Forbes’un aktardığına göre, Under Armour ile yaptığı işbirliği başta olmak üzere çeşitli reklam anlaşmalarından yıllık yaklaşık 100 milyon dolar gelir elde ediyor.

Curry, Speedy Morman'ın sunduğu 360 With Speedy podcast’inde net servetinin ne olduğunu bilmediğini ve bunun kendisi için çok önemli olmadığını belirtti. 

Finansal işlerini kendisi için yöneten profesyoneller olduğunu söyleyen oyuncu, asıl amacının "zenginlik açısından arzu edilen şeylerden oluşan bir portföy oluşturmak" olduğunu dile getirdi. 

Dünyaca ünlü basketbolcu net servetini bilmiyor-1

Stephen Curry

Curry, geriye dönüp baktığında gurur duyacağı yatırımlar yapmak istediğini ve sahip olduğu fırsatların, kaynakların ve ilişkilerin farkında olduğunu vurguladı.

Curry'nin dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer aldığı biliniyor.

