Mısırlı, Fatih Karagümrükspor'un göğüs sponsoru oldu

Mısırlı Underwear and Socks ve Türkiye’nin önemli spor kulüplerinden Karagümrükspor güçlerini birleştirdi.

100 yıllık iki markanın bir araya geldiği, TFF Riva Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk anlaşması imza törenine Mısırlı Underwear and Socks Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı ile Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma katıldı. Toplantıda, iki markanın köklü geçmişlerinden aldığı güçle Türk sporuna katkı sağlama hedefi öne çıktı.

Mısırlı Underwear and Socks Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mısırlı olarak, Türkiye’de 2 fabrikamız var, yakında Mısır fabrikamız devreye alınacak. Üreticiden perakende markasına geçiş yaptığımız bu dönemde bu sponsorluk bizim için çok değerli. İlk mağazamız eylül ayında Nişantaşı’nda açılacak, ekonomik şartlara rağmen mağazalaşma yatırımlarımız sürecek. İlk yılımızda hedefimiz 100 mağazaya ulaşmak. Bu doğrultuda marka bilinirliği oluşturmak, üretici gücümüzden gelen köklü mirasımızı sporun birleştirici gücüyle buluşturmak bizim için heyecan verici. Fatih Karagümrük Spor Kulübü ile olan bu işbirliğimizin, sadece yeşil sahalarda değil, sporun birleştirici gücüyle toplumda da pozitif etkiler yaratacağına inanıyoruz."

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da, "Mısırlı gibi Türkiye’nin tarihine mal olmuş bir markayla aynı hedef doğrultusunda buluşmak bizim için çok değerli. Bu birlikteliğin camiamıza yeni başarılar getirmesini diliyoruz. Onların katkılarıyla önemli transferlere imza atacağız" diye bilgi verdi.