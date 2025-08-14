Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 2. haftanın fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 18 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
15 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe - Fenerbahçe
17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor