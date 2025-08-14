ARA
Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 2. haftanın fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

14 Ağustos 2025 | 13:04
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Kasımpaşa, 18 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

15 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe - Fenerbahçe

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor

