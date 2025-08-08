Süper Lig'de perde açılıyor... Peki bu hafta kimlerin maçı var?

Trendyol Süper Lig'de 2025 - 2026 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Sezonun açılış müsabakasında son şampiyon Galatasaray, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u konuk edecek.
Avrupa kupalarında eleme müsabakaları oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk hafta maçları TFF'nin aldığı kararla ertelendi.
Süper Lig'de ilk hafta programı şöyle:
8 Ağustos Cuma
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa
10 Ağustos Pazar
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
21.30 Eyüpspor - Konyaspor
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor