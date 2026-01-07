TFF, 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk etti

Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Hangi isimler PFDK'ya sevk edildi?
Öte yandan, PFDK'ya sevk edilen isimler açıklandı. İşte o isimler:
|SAVAŞ
|YILDIRIM
|SEMİH
|TOKATLI
|HAKAN
|YILMAZ
|SERKAN
|ENÇETİN
|TANSU
|YAAN
|GÖKHAN
|ÜNAL
|NECDET EMRE
|ÖZBAYER
|AYDEMİR EMRAH
|UZUN
|HARUN
|DİŞLİTAŞ
|ERHAN
|KOÇ
|İLKER
|ERDEM
|İLKER
|AVCIBAY
|MURAT
|PARLAK
|TANER
|GÜRSOY
|AVNİ
|OKUMUŞ
|TEVFİK ATA
|TEKİN
|ADEM
|ÇAĞLAYAN
|TANER
|GÜLLERİ
|ERDOĞAN
|SARIUŞAK
|ALİ ASIM
|BALKAYA
|ERTÜRK KORAY
|BALCIOĞLU
|CEVDET
|UZUNKÖPRÜ
|MURAT
|SÖNMEZ
|AHMET
|YURTSEVER
|METİN
|İLHAN
|BÜLENT
|YENİHAYAT
|SADULLAH
|ZEHİR
|MEHMET
|SEÇKİN
|SERCAN
|YILDIRIM
|MUZAFFER
|TAŞKIN
|SERDAR
|GÖÇERLER
|MUZAFFER
|BİLAZER
|MURAT
|ÖZKAN
|CAN
|GÜÇER
|NURİ
|ÇOLAK
|COŞKUN
|ÖZ
|METE
|IŞIK
|ERGÜN
|IŞIK
|MEHMET
|EROL
|SAİT
|TAŞ
|İLHAN
|ÖZBAY
|VOLKAN
|ERTEN
|MUSTAFA ALPER
|AVCI
|ORHAN
|KOSULU
|ÖZGÜR
|ERGÜN
|AYHAN TUNA
|ÜZÜMCÜ
|GÜRKAN
|FERHATOĞLU
|ŞENOL
|DEMİR
|GÖRKEM
|ÖNCÜ
|ENVER
|ŞEN
|CÜNEYT
|DUMLUPINAR
|AYHAN
|BAHAR
|MUHAMMET
|YILMAZ
|ASLAN
|TOKLU
|BAYRAM
|TOYSAL
|ALİ
|BEYKOZ
|ENGİN
|DURSUN
|GÖKHAN
|BEKLEMİŞ
|AHMET
|DUMAN
|MURAT
|HACIOĞLU
|RIZVAN
|ŞAHİN
|UĞUR
|KULAKSIZ
|İSMAİL
|ERTEKİN
|AYKUT
|ERDOĞAN
|SEMİH
|ÖZÜ
|AHMET
|TAŞYÜREK
|SİNAN
|DURMUŞ
|ERHAN
|ÇELİK
|ADİL
|TOZLU
|FUAT
|ERARSLAN
|ÖZGÜR
|ÇETİNER
|EGEMEN
|URHAN
|MEHMET
|BİRİNCİ
|HASAN UĞUR
|KARDAL
|GÜRKAN
|ASLAN
|BAYRAM
|SEVİNDİK
|MUSTAFA
|ÇAPANOĞLU
|SELAHADDİN
|DİNÇEL
|SERHAT
|GÜLLER
|RAMAZAN
|KURŞUNLU
|İBRAHİM RAİF
|ALBAY
|ONUR
|YENİYURT
|EVREN
|ŞENEL
|SERTAÇ
|GEZER
|HASAN
|YÜKSEL
|HAYATİ
|PALANCI
|ÜMİT METİN
|YILDIZ
|HAKAN
|ÇOBANOĞLU
|KEMAL
|DULDA
|SELÇUK
|AKÇAY
|KADİR
|KAR
|CAHİT
|ERÇEVİK
|MİTHAT
|ÇULCUOĞLU
|FATİH SERKAN
|ALBAYRAK
|ÖZDEN
|TÖRAYDIN
|ERAY
|GÜLAY
|NAZIM
|GÜLAY
|MEHMET
|ALTIPARMAK
|İBRAHİM TOLGAY
|KERİMOĞLU
|CAFER
|ELEK
|HAKAN
|KELEŞ
|UFUK
|SARI
|BAHADDİN
|GÜNEŞ
|UFUK
|UYSAL
|İBRAHİM
|YILDIRIM
|SERDAR
|UYGUN
|ERKAN
|BÖLÜKBAŞ
|CEMİL
|AKTAŞ