ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,31
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
6155,65
-0,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
12028,84
0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TFF, 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.


TFF, 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk etti

Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hangi isimler PFDK'ya sevk edildi?

Öte yandan, PFDK'ya sevk edilen isimler açıklandı. İşte o isimler:

SAVAŞYILDIRIM
SEMİHTOKATLI
HAKANYILMAZ
SERKANENÇETİN
TANSUYAAN
GÖKHANÜNAL
NECDET EMREÖZBAYER
AYDEMİR EMRAHUZUN
HARUNDİŞLİTAŞ
ERHANKOÇ
İLKERERDEM
İLKERAVCIBAY
MURATPARLAK
TANERGÜRSOY
AVNİOKUMUŞ
TEVFİK ATATEKİN
ADEMÇAĞLAYAN
TANERGÜLLERİ
ERDOĞANSARIUŞAK
ALİ ASIMBALKAYA
ERTÜRK KORAYBALCIOĞLU
CEVDETUZUNKÖPRÜ
MURATSÖNMEZ
AHMETYURTSEVER
METİNİLHAN
BÜLENTYENİHAYAT
SADULLAHZEHİR
MEHMETSEÇKİN
SERCANYILDIRIM
MUZAFFERTAŞKIN
SERDARGÖÇERLER
MUZAFFERBİLAZER
MURATÖZKAN
CANGÜÇER
NURİÇOLAK
COŞKUNÖZ
METEIŞIK
ERGÜNIŞIK
MEHMETEROL
SAİTTAŞ
İLHANÖZBAY
VOLKANERTEN
MUSTAFA ALPERAVCI
ORHANKOSULU
ÖZGÜRERGÜN
AYHAN TUNAÜZÜMCÜ
GÜRKANFERHATOĞLU
ŞENOLDEMİR
GÖRKEMÖNCÜ
ENVERŞEN
CÜNEYTDUMLUPINAR
AYHANBAHAR
MUHAMMETYILMAZ
ASLANTOKLU
BAYRAMTOYSAL
ALİBEYKOZ
ENGİNDURSUN
GÖKHANBEKLEMİŞ
AHMETDUMAN
MURATHACIOĞLU
RIZVANŞAHİN
UĞURKULAKSIZ
İSMAİLERTEKİN
AYKUTERDOĞAN
SEMİHÖZÜ
AHMETTAŞYÜREK
SİNANDURMUŞ
ERHANÇELİK
ADİLTOZLU
FUATERARSLAN
ÖZGÜRÇETİNER
EGEMENURHAN
MEHMETBİRİNCİ
HASAN UĞURKARDAL
GÜRKANASLAN
BAYRAMSEVİNDİK
MUSTAFAÇAPANOĞLU
SELAHADDİNDİNÇEL
SERHATGÜLLER
RAMAZANKURŞUNLU
İBRAHİM RAİFALBAY
ONURYENİYURT
EVRENŞENEL
SERTAÇGEZER
HASANYÜKSEL
HAYATİPALANCI
ÜMİT METİNYILDIZ
HAKANÇOBANOĞLU
KEMALDULDA
SELÇUKAKÇAY
KADİRKAR
CAHİTERÇEVİK
MİTHATÇULCUOĞLU
FATİH SERKANALBAYRAK
ÖZDENTÖRAYDIN
ERAYGÜLAY
NAZIMGÜLAY
MEHMETALTIPARMAK
İBRAHİM TOLGAYKERİMOĞLU
CAFERELEK
HAKANKELEŞ
UFUKSARI
BAHADDİNGÜNEŞ
UFUKUYSAL
İBRAHİMYILDIRIM
SERDARUYGUN
ERKANBÖLÜKBAŞ
CEMİLAKTAŞ
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL