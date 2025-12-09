TFF açıkladı: 22 hakem daha PFDK'ya sevk edildi

Futbolda bahis soruşturmasının kapsamı genişliyor. TFF tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, federasyon tarafından yürütülen operasyonda PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem disipline sevk edildiği duyuruldu.

Kimler PFDK'ya sevk edildi?

PFDK'ya sevk edilen isimler ise şöyle:

Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu.

Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer.

Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna.

Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan ve Yiğit Çam.

PFDK'nın verdiği cezaya itiraz etmeyen 82 hakem ile itirazları reddedilerek cezaları kesinleşen 67 hakemin kariyeri sona ermişti.