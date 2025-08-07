ARA
Unutulmaz maçların sesi Ümit Aktan hayatını kaybetti

Spor spikeri, gazeteci, yazar, eski futbolcu Ümit Aktan 76 yaşında hayatını kaybetti...

07 Ağustos 2025 | 10:02
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2025 | 10:05
Bir dönem Galatasaray altyapısında futbol da oynayan Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü, Ümit Aktan'ın vefatını bir taziye mesajıyla duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.

Unutulmaz maçların sesi Ümit Aktan hayatını kaybetti-1
 

0
