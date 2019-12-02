Yeni dünyada oyunda kalmak
Küresel büyüklük sizi yanıltmasın! Şu anda 1 milyar dolar civarında. Ama 2022 sonunda bu rakamın 2 milyar doları bulması sürpriz olmayacak.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Hatta, iddialı tahminlerde bulunanlar, üç yıl sonunda bu rakamın 5 milyar doları bulacağını söylüyor.
10 yıl sonrasında oluşacak hacmin büyüklüğünü de siz tahmin edin.
Klasik dünyaya kısaca değinelim… Dünya ticareti, karşılıklı gümrük duvarları, korumacılık, siyasi gerilimler nedeniyle ‘tarife dışı engeller’le boğuşuyor. Devler, cirolarını, piyasa paylarını, öz kaynaklarını, kârlılıklarını koruma derdinde.
Ekonomistlerin, analistlerin, dünyanın neresinde olursa olsunlar sabah uyandıklarında ilk yaptıkları iş Twitter’a bakıp, ABD Başkanı Trump’ın hesabını kontrol etmek oluyor!
Biz ise bu hafta sizleri, sessiz ve sedasız büyüyen, kitleleri peşinden sürükleyen bir dünyaya açalım… E-spor dünyası… Dünyada taraftar sayısı şu anda Türkiye’de 4 milyon olmak üzere 250 milyon civarında ama üç yıl içinde bu rakamın katlanacağı tahmin ediliyor.
2022 Asya Oyunları’nda takvime alındı. 2024 Olimpiyatları’nda da takvime alınması sürpriz olmayacak. Böyle bir dünyadan, her yıl iki haneli büyüyen bir ekosistemden bahsediyoruz.
Yeni nesil bu alanda zaten boy gösteriyor. Bu ekosistemin ağırlığı, Y ve Z kuşağı. Aslında Y’nin son dönemi ve Z kuşağı diye tanımlayabiliriz. Kimisi oyuncu, kimisi de seyirci. Farklı bir dünyada, yeni bir ekonomi inşa ediyorlar.
Birçok şirket, yeni nesli kazanabilmek, ekosistemin bir parçası olmak için yatırım yapıyor, kitlelerin sempatisini kazanmaya çalışıyor. Danışmanlık şirketleri de raporlarında ne diyor? “Z kuşağını iyi anlayan, empati kuran, gereksinimlerini çözen şirketler ayakta kalacak.”
Gözde’nin kapak haberinde okuyacağınız gibi, şirketler de bu yeni ekosistemi büyütmek için sürekli yatırım yapıyor. Bankacılık sektöründen telekoma, bilgisayar donanım devlerinden spor giyim markalarına kadar geniş bir yelpazedeki şirketler, sürekli büyüyen bu alanda boy gösteriyor.
Hızlı büyüyen bu alanda, doğal olarak, konvansiyonel alanlarda göremeyeceğiniz bir potansiyel var. Hem kariyer olanakları bulunuyor hem de halen sayıları 4 milyonu aşan taraftar grubu söz konusu. Federasyonu kurulan, bine yakını lisanslı olmak üzere 60 binin üzerinde oyuncusu olan bir alandan bahsediyoruz.
80 civarı lisanslı takım var, transfer piyasası da… Sonuç olarak şirketler, ya yeni kurulan bu dünyada gecikmeden yol alacak ya da sürekli çift haneli büyüyen ve uzun yıllar hızlı büyüme eğilimini koruyacak ekonomiyi tribünden seyredecek. Kararı siz verin; ‘oyunda’ mı olacaksınız, yoksa ‘tribünde’ mi?
Yeni dünyayı daha iyi anladığımız bir hafta diliyorum…
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