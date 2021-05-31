Türkiye son dönemde bir suç örgütü liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara odaklanmış durumda.

Bu ismin yaptığı açıklamaların doğruluğu yanlışlığı, bizim işimiz değil. Adli makamların incelemesi, sonuçlandırması gereken bir konu. Ancak bu açıklamaların piyasaları etkilemesi, ekonomimizdeki kırılganlığın da bir ispatı gibi.

Piyasalar bu suçlamalar ve açıklamalar karşısında erken seçim spekülasyonları ile karşı karşıya kaldı. Dolar ve altın tarihi yükselişlerine devam ediyor. Yaşanan yükselişlerin makro göstergelere baskısı hissediliyor. Normalde piyasalar yaz dönemini biraz daha sakin geçirir. ‘Yaz rehaveti’ yaşanır.

Peki bu yaz da sakin geçer mi? 10 aracı kurumdan aldığımız değerlendirmelere bakıldığında piyasaların tatile çıkması zor görünüyor. Erken seçim sözünün bile telaffuz edilmesi piyasaları etkilerken, yatırımcıların izleyeceği farklı birçok başlık var.

ABD istihdamı ve küresel çapta enflasyon ile ilgili veriler gündemde kalmaya devam edecek gibi duruyor. Bu verilere göre ABD Merkez Bankası’nın (FED) olası aksiyonları tüm gelişmekte olan piyasaları yakından ilgilendiriyor.

Yurtiçi tarafta bir suç örgütü liderinin açıklamalarının piyasalara yansımasının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın haziran ortasındaki görüşmesi kritik öneme sahip olacak. Bir diğer önemli başlık, turizm sezonu ile ilgili beklentiler.

Zaten döviz kuru, kırılgan yapı nedeniyle en küçük haberlerde bile sıçramalar yapabiliyor. Turizm gelirlerin istenilen seviyede olmaması ve cari açık üzerindeki baskı, hem kur hem altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Tabii içerde izleyeceğimiz bir diğer önemli başlık da TCMB faiz politikaları.

Her ne kadar sonbahardan önce bir faiz indirimi beklenmese de artan enflasyonun faizler üzerinde yarattığı baskı da yatırımcıların merceğinde olacak.

İşte böyle bir ortamda Gözde Yeniova Saylak ve Ceren Oral Balaban arkadaşlarımın hazırladığı ‘Yaz Portföyü’ başlıklı kapak haberi yatırımcılara iyi bir fikir verebilir. Benim buradan aldığım mesaj, ‘tüm yumurtaları aynı sepete koymayın, riskinizi dağıtın’.

Burada dikkat çekmek istediğim bir konu daha var. Ak Portföy, HSBC Portföy, QNB Finans Portföy, TEB Portföy ve Yapı Kredi Portföy şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getirdiğimiz bir vizyon toplantısı yaptık.

Vizyon toplantımızdan çıkan mesajları da dikkatle okumanızı öneriyorum.

Herkese iyi okumalar diliyorum.

Sağlıkla kalın.