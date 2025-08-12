Bu çalışma sayesinde doğadaki biyolojik çeşitliliğe katkı sağladıklarına dikkati çeken Topal, hem yaban hayatını koruduklarını hem de tarımsal üretimde bazı böcek türleriyle mücadelede kekliğin yardımcı olduğunu anlattı.

Kekliğin tarımsal alanlardaki çekirge, süne gibi zararlılara karşı "biyolojik ajan" olarak değerlendirildiğini belirten Topal, "Süne olan bölgelere, resmi çalışmalarla bu zararlının popülasyonunda azalma olduğu görülmüştür. Son yıllarda çekirge mücadelesinde de yoğunlaşma var. Türkiye'nin bazı bölgelerinde özellikle çekirge mücadelesi için bizden keklik talep ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu canlı bizim için önemli bir genetik materyal"



Ekolojik açıdan kekliğin doğada önemli bir figür olduğuna değinen Topal, şöyle konuştu:

"Bir dönem aşırı ve bilinçsiz avlanma yüzünden nesli azalmış bir hayvanımızdı. Son dönemde Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve salım yapılan bölgelerdeki yasaklarla beraber hayvanın popülasyonunun artmasını bekliyoruz. Avcılardan da yaban hayatını korumaları yönünde bilinç göstermelerini istiyoruz çünkü bu canlı bizim için önemli bir genetik materyal. Bu türü korumak hepimizin görevi."