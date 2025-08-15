ARA
Ağaç kütüğünde organik bal üretiyor

Kahramanmaraş’ın Engizek Yaylası’nda arıcılık yapan üretici, kovanlarının yanına bıraktığı boş bir ağaç kütüğünde doğal ortamda bal üretti.

15 Ağustos 2025 | 13:12
Ağaç kütüğünde organik bal üretiyor

Kahramanmaraş’ın 2 bin rakımlı Engizek Yaylası’nda arıcılık yapan Yahya Solak, kovanlarının yanı sıra ağaç kütüklerinde de bal üretimi yapıyor. Yüksek rakımın temiz havası, yaylanın zengin ve endemik bitki çeşitleriyle beslenen arılar, kütüklerin içinde tamamen doğal petekler oluşturuyor. Bu yöntemle elde edilen balın katkısız, yüksek besin değerine sahip ve sağlıklı olduğu belirtiliyor. Yayla florasının sağladığı yoğun aroma ve mineral zenginliği, kütük balını daha da özel kılıyor.

Bal üreticisi Yahya Solak, "Kütük balı, doğallığını tamamen koruyan, farklı bir aroma ve lezzete sahip. Yüksek rakımda ve endemik bitki örtüsü sayesinde kalite çok yüksek. Bu aslında ata dede yöntemidir. Dünyanın en birinci balı bunda olur" dedi.

Ağaç kütüğünde organik bal üretiyor-1

Bal üreticisi İsmail Ceritli ise "Bizler yaklaşık 3 ay burada kalırız sağım yaptıktan sonra ürünlerimizi alır buradan ayrılırız" diye konuştu.

 

