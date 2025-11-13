Akdeniz'i ele geçiriyorlar: Bir öneri var

Gökoğlu, AA muhabirine, küresel ısınmanın devam etmesiyle Kızıldeniz'den göçün hızlandığını ve tropikal türlerin Akdeniz'e geçişinin arttığını söyledi.

Balıkların üremesinde en etkili faktörün su sıcaklığı ve gün uzunluğu olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, yüksek sıcaklık nedeniyle deniz canlılarının üreme dönemlerinde de sapmaların meydana geldiğini kaydetti.

Marmara'da lagos/orfoz balığının bir türünün görüntülendiğini belirten Gökoğlu, Karadeniz'de de mavi yengeç tespit edildiğini dile getirdi.

Suların, küresel ısınmadan kaynaklı ısınmasıyla türlerin artık kuzeye, Ege, Marmara ve Karadeniz'e doğru kaydığını anlatan Gökoğlu, yine Kızıldeniz türü olan sokar balıklarının da Marmara'da çıkmaya başladığını ifade etti.

"Akdeniz ağır ağır tropikalleşiyor"

Gökoğlu, bu canlıların yer değiştirmesinin küresel ısınmanın göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu bölge Doğu Akdeniz ekosistemi içerisinde olduğu için daha çok Kızıldeniz türleri göç ediyor. Balon balığı, kardinal balıkları, karides türleri ve yengeçler var. Bu türler ekonomik olarak şu an değerlendirilmiyor. Bu türleri ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Örneğin balon balıklarının derisi çok sağlamdır, ekonomik olarak bu derilerden süs eşyası, çanta ve takı yapılabilir. Bu gibi başka alanlarda da değerlendirmek lazım. Etinden ne yapılabilir? Bunların araştırılması lazım."

Bu türlerin yerli balıklar için risk oluşturduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "Güçlü türler olduğu için yerli balıkların yerini alıyorlar. Alan paylaşımında hakimiyet kuruyor ve besinlerine ortak oluyorlar. Yerli türleri öteliyorlar. Dolayısıyla yerli türlerimiz bunların olduğu yerde azalıyor." dedi.

Zaman zaman Konyaaltı ve Kemer'de dalış gerçekleştirdiklerini, bu kıyılarda hakim deniz canlılarının artık Kızıldeniz türleri olduğunu belirlediklerini aktaran Gökoğlu, popülasyon açısından bakıldığında Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen barbun türünün kıyılarda tamamen yayıldığına işaret etti.

Sokar balıklarının kayalık bölgelerde hakim olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Yine bunun yanında diğer Kızıldeniz türleri kıyıda hakim. Bunları sayıca yerli türlerden fazla görüyoruz. Balon balığı da buna dahil. Karşılaştırma yaptığımızda yüzde 50'sini oluşturuyor Kızıldeniz türleri. Bu çok büyük bir rakam. Artık Akdeniz ağır ağır tropikalleşiyor. Tabii bunlar, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen kıyı türleridir." diye konuştu.

Balıkçılara da ekstra külfet

Prof. Gökoğlu, Kızıldeniz'den gelen türlerin balıkçılık açısından da bazı riskler oluşturduğuna değindi.

Balıkçı ağına takılan bazı türlerin hem ağdaki canlılara ve ağlara zarar verdiğini hem de bazı türlerin balıkçıların ellerinde yaralanmalara neden olduğunu belirten Gökoğlu, bunun balıkçılara ekstra külfet anlamına geldiğini söyledi.

Devletin yeni türlerle ilgili balıkçıları korumaya dönük destekleri olduğunu hatırlatan Gökoğlu, "Bu destek balıkçının mağduriyetini gidermek için. Hiçbir canlı nedensiz yaratılmamıştır. Bizim ne yapıp edip bu canlılardan faydalanmamız, bunları ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Suları soğutamayacağımıza göre bu türlerin geçişleri devam edecek. Isınmayı durdurmak için fosil yakıtlardan vazgeçmemiz, ormanlaştırmayı artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.