Akıllı tarım dönemi: Sürücüsüz traktör sinyallerle tarla sürüyor

"Sistemin sorunsuz çalışması için 5 ilçede baz istasyonu kuruldu"

Acar, şöyle konuştu:

"Buradaki çalışma prensibimizde traktörün üst üste gübre ve ilaç atmasının önüne geçiyoruz. Asimetrik tarlaları simetrik hale getireceğiz. Bu sayede yakıttan da tasarruf edilecek. Otomatik dümenleme sistemiyle yakıtta yüzde 7, makine kullanımında yüzde 10, ilaçta yüzde 15, gübrede yüzde 20, iş verimliliğinde yüzde 15 tasarruf sağlamış olacağız. Daha önce bazı çiftçiler bu sistemi kullandı fakat uyduyla bağlantı noktasında oluşan sorun nedeniyle yeteri kadar randıman alamadı. Bu sorunun önüne geçmek ve sistemin sorunsuz çalışması için 5 ilçede baz istasyonu kuruldu."