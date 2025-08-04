Alevlere uçan milyonlarca arı... Alarm zilleri çalıyor!

Bursa Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre, Gürsu'da yaklaşık 1370 hektar ve Harmancık'ta ise yaklaşık 4700 hektar civarında alan yangında zarar gördü.

Sadece Harmancık bölgesinde yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında ve Gürsu'da da 680 bin civarında ağaç yandı. Sadece ormandaki ağaçlar yanmadı. İçindeki onlarca canlı da yandı. Ormanlık alanların zarar görmesi kadar tarımsal üretimde büyük önem taşıyan arılarda da büyük kayıplar yaşandı.

Gece saatlerinde ateşi görüp kovanını bırakan arılar bir daha dönmezken, kovanda kalanlar da öldü. Kovan içinde yanmış arıların ve henüz uçamamış yavruların görüntüsü yürekleri sızlatırken milyonlarca arı kaybının yaşanması bölge tarımı açısından da endişeye sebep oluyor.

Gürsu'nun armut ve şeftali ile sebze üretiminde dölleyici rolleri nedeniyle büyük önem taşıyan arılardaki kaybın hızla yerine konması bu açıdan önem taşıyor.

Gürsu'nun İğdir Mahallesi'nde arıcılık yapan İbrahim Tetik, 15 kovanının kül olduğunu vurgulayarak, "Bu 2 milyondan fazla arı demek. Ayrıca kovanlardaki arılarla yavruları da öldü" dedi.

Sadece kendisinin değil bölgede arıcılık yapan onlarca kişide ciddi arı kayıpları yaşandığını belirten Tetik, şunları söyledi: "Gece saatlerinde ateşi, ışığı gören arılar kovanı bırakıp gitti ve milyonlarcası geri dönmedi. Ateşe koştular ve bu onların sonu oldu. Bazen savaşmaya gider arı ışıkla bazen ışığı görünce yaklaşmak ister. Ateşe koştular, ışığı görünce gidiyor bazen de saldırma içgüdüsüyle uçuyor. Burada kovanlar var duramayız normalde ama şuan arı sesini bile duymak zor."

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez de bölgenin şeftali ve armut üretiminde önde geldiğini belirterek, "Arılar meyve üretimi açısından çok önemli yer tutuyor. Hızla kayıplar yerine konmalı, arıcılık eski haliyle sürdürülmeli" diye konuştu.