Geliştirilen patates çeşitlerinin özelliklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"'Cansu' patates çeşidimiz, Doğu Anadolu Bölgesi koşullarına uygun yemeklik bir patates olarak tescil edildi. Yüksek verim ve üstün teknoloji kalitesiyle ön plana çıkıyor. Erkenci olmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi koşullarına uyumlu ve bölgemize uygun. İlk erkenci çeşidi olmasıyla da ön plana çıkmaktadır ve bu özellikleriyle de ülkemiz üreticileri için iyi alternatif olacağını umut ediyoruz. 'Karsu' patates çeşidimiz de yine bölgemiz ekolojik koşullarına uygun olarak yemeklik patates olarak geliştirildi. En büyük özelliği de beyaz et rengine sahip bir çeşit. Bu, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin damak zevkine hitap eden bir çeşit olma niteliği taşıyor. Bu anlamda da bölgemizde tercih edilen çeşitler arasında yer alacağı kanaatindeyiz. Özellikle üreticilerimiz tarafından tercih edileceğini düşünüyoruz. Her iki çeşidimizin de şu anda enstitümüz bünyesinde doku kültürü yöntemiyle sertifikalı tohumluk üretimlerini yapıyoruz."