Bilecik'te bu yıl kiraz rekoltesi yüzleri güldürdü

Üretici Hüseyin Vural, bahçesinde 60 adet kiraz ağcı olduğunu anlatarak, "Geçen sene hiç kirazımız olmamıştı. Allah bereket versin, bu sene de maşallah yıktı yani. Fiyatlar da biraz daha yüksek olsaydı daha memnun kalacaktık ama fiyatlardan memnun değiliz. Çok düşük fiyatlardan alımlar oluyor. Fiyatlar yüzü hiç görmedim ben. 80'den başladık, 20'ye kadar düşürdüler. Emeğimizin karşılığı olmuyor yani" dedi.