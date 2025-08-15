Ceviz üretiminde akıllı böcekler görevde

Ceviz üreticisi ve doktor Sertaç Kayın, Polatlı'nın Avşar Köyü'nde 60 dönümlük arazide 10 yıldır organik üretim yaptığını söyledi.

Cevizde döllenmenin rüzgar aracılığıyla gerçekleşmesi nedeniyle bu ihtiyaca uygun bir arazi seçtiğini dile getiren Kayın, "Bu meyve, güneşle büyüdüğü için güneye bakması çok önemliydi. Bütün bu şartları sağlayan bir hazine arazisini bulabilmek için iki sene dolaştıktan sonra bu arazi kısmet oldu ve burası yarısı tarım yapılamayan taşlık, kayalık, çorak bir araziydi. Ne elektrik vardı ne su vardı ne bir yol vardı ama topografyanın uygunluğu beni buraya bağladı." dedi.