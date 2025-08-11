Çiftçiye destek: Toprak analizine yüzde 50 hibe

Toplamda bin çiftçinin faydalanacağı projede, başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde hak sahipleri, 15-30 Eylül 2025 tarihleri arasında noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucu seçilen çiftçiler, 1 Ekim - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde toprak analizlerini yüzde 50 hibe ile yaptırabilecek. Her çiftçi yalnızca bir numune için başvuru yapabilecek.

Projeyle birlikte, toprak analizlerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılması, gereksiz ve hatalı gübreleme uygulamalarının önüne geçilerek hem ekonomik kayıpların azaltılması hem de çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amaçlanıyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Laboratuvar Bölüm Başkanı Dr. Hatice Kara, toprak analizinin tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmanın en bilimsel yolu olduğunu vurgulayarak, "Tarımsal üretimde verim ve kalite, dengeli ve düzenli gübreleme ile sağlanır, bu da ancak toprak analiziyle mümkündür. Çiftçilerimizin getirdiği topraklarda verimlilik analizleri yaparak eksik besin maddelerini belirliyor ve buna uygun gübreleme programları oluşturuyoruz. Böylece minimum maliyetle maksimum verim elde etmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.