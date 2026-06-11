Çiftçiye dönüm başına destek artırılıyor: Bakan Yumaklı rakamı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik destekleme ödemelerinde yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Savaşlar ve küresel gelişmeler nedeniyle yükselen mazot ve gübre maliyetlerinin üreticiler üzerindeki yükünü azaltmayı amaçladıklarını belirten Yumaklı, 2026 yılı için dönüm başına 310 lira olarak belirlenen birim destek fiyatının güncelleneceğini ifade etti.

Mazot ve gübre maliyetleri yeniden hesaplanacak

Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde konuşan Bakan Yumaklı, bölgesel savaşların ve küresel enerji maliyetlerindeki artışın tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini söyledi. Üreticilerin özellikle mazot ve gübre giderlerinde önemli maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Yumaklı, bu nedenle destekleme sisteminde yeni bir değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Dönüm başına 310 liralık destek artırılacak

Yumaklı, 2026 yılı için dekar yani dönüm başına 310 lira olarak belirlenen temel destek tutarının mevcut şartlara göre yeniden güncelleneceğini söyledi. Ancak artış oranının şu aşamada netleşmediğini belirten Bakan Yumaklı, hasat döneminin tamamlanmasının ardından oluşan maliyetlerin analiz edileceğini ve buna göre yeni destek miktarının belirleneceğini ifade etti.

Buğday üretiminde rekor beklentisi

Bakan Yumaklı, bu yıl yağışların olumlu seyretmesi nedeniyle tarımsal üretimde önemli artış beklediklerini de açıkladı. Geçen yıla göre buğday üretiminin yaklaşık yüzde 27 artarak 23 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğünü söyleyen Yumaklı, arpa üretiminde ise yaklaşık yüzde 50 artışla 9 milyon ton seviyesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Dönüm başına verimde büyük artış bekleniyor

Geçtiğimiz yıl dönüm başına ortalama 276 kilogram verim elde edildiğini hatırlatan Yumaklı, bu yıl ülke genelinde ortalama verimin 400 kilogramın üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi. Özellikle Çukurova ve Trakya gibi üretim merkezlerinde ise dönüm başına 700 kilogramı aşan verimlerin görülebileceğini ifade etti.

TMO'nun taban fiyatı piyasayı korudu

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı ton başına 16 bin 500 liralık buğday alım fiyatının piyasada önemli bir denge unsuru olduğunu belirten Yumaklı, bu fiyat sayesinde üreticinin daha düşük seviyelerde oluşabilecek piyasa baskısından korunduğunu söyledi. Bakan, TMO'nun temel görevinin ticaret yapmak değil, piyasa düzenleyici bir rol üstlenmek olduğunu vurguladı.

Ödemeler 21 gün içinde yapılacak

Hububat alımları için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Yumaklı, ürün tesliminden itibaren 21'inci günden başlayarak üreticilere ödeme yapılacağını açıkladı.

Türkiye genelinde 600'den fazla alım noktasının hazır olduğunu ifade eden Bakan, yaklaşık 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hasat dönemine hazır olduklarını söyledi.