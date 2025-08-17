Dünyanın en pahalısı olarak biliniyor, Safranbolu'da üretiliyor

Safranova projesinin temelinin yaklaşık 5 yıl önce atıldığını kaydeden Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal da "Safranbolu için büyük bir kazanım olan Safranova, ürünlerin yetişmesi, kadın istihdamı ve genel istihdama katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Araştırmalarıma göre, dünyada safran gibi soğanlı bitkilerin üretimi birçok ülkede yapılıyor. Ancak bir ticaret odasının, üstelik ilçe bazında, 50-60 dönüme sahip safran ve tarım atölyesi bulunması çok nadir bir durum. Bu nedenle gurur duyuyoruz" diye konuştu.