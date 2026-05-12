Erdemli’nin siyah incisi görücüye çıktı: Kilogramı 250 TL

Turfanda üzüm ürettiklerini söyleyen üretici İrfan Yanaroğlu, "Siyah inci, siyah altın diyelim. Şu anda iyi getirisi var, işçiliği az. Daha önce domates gibi sebze üretiyorduk. Domatesin süresi uzun. Ama üzüm öyle değil. Üzümün 20 gün sonra hasadı biter. Haftada veya 10 günde bir su verirsin, senden istediği bir şey yok başka. İki dönüm seraya bir adam yeter hatta on dönüm seraya yine bakar" dedi.