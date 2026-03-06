ARA
Ev hanımıydı, çiftlik sahibi oldu: 900 hayvanıyla ekonomiye katkı sağlıyor

Afyonkarahisar'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğinden faydalanan ev hanımı Yurdagül Savaş, kurduğu hayvan çiftliğinde üretime katkı sağlıyor.

1 Hazırladığı projeyle 2020'de TKDK'ye başvurdu

Hazırladığı projeyle 2020'de TKDK'ye başvurdu

54 yaşındaki 3 çocuk annesi Savaş, Burhaniye köyünde büyükbaş yetiştiriciliği için proje hazırlayıp 2020'de TKDK'ye başvurdu.

2 Tam otomatik akıllı yemleme sistemi kullanıyor

Tam otomatik akıllı yemleme sistemi kullanıyor

Aldığı destekle kurduğu çiftlikte tam otomatik akıllı yemleme sistemi kullanan Savaş, hayvanların refahını maksimum seviyeye çıkaran gübre yönetimi ve havalandırma sistemleriyle hijyenik ortamda kaliteli ve sağlıklı üretim gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor.

3 "Bu işi sadece ticari bir faaliyet olarak görmüyorum"

"Bu işi sadece ticari bir faaliyet olarak görmüyorum"

Savaş, AA muhabirine, kadın girişimci olarak sektörde yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu işi sadece ticari bir faaliyet olarak görmediğini anlatan Savaş, "Bu işi üretmek, ülkeye katkı sunmak ve geleceğe değer bırakmak için yapıyorum. Burhaniye köyünde 240 büyükbaşla yola çıktım. Bugün yaklaşık 900 hayvanla üretime devam ediyorum." ifadelerini kullandı

4 "Her detay bilimsel veriler doğrultusunda planlandı"

"Her detay bilimsel veriler doğrultusunda planlandı"

Savaş, büyümenin tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Burası planlı çalışmanın, disiplinin ve en önemlisi devletin desteğini her aşamada yanımızda hissettirmesinin bir sonucu. Çiftliğimizin kurulum sürecinden sonra ilgili kurumların desteğini güçlü şekilde gördük. Üretici olarak yalnız olmadığımızı bilmek, bu yolda en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri oldu. Barınak sistemlerinden havalandırmaya kadar her detay, bilimsel veriler doğrultusunda planlandı." açıklamasında bulundu.

5 "Sabah çiftliğe ilk girdiğimde hissettiğim şey mutluluk"

"Sabah çiftliğe ilk girdiğimde hissettiğim şey mutluluk"

Üretimi şansa bırakmadıklarını da kaydeden Savaş, "Hayvanların beslenmesinde doğal ve kaliteli yem kullanıyoruz. Amacımız, sadece üretmek değil hayvan refahını gözeterek sağlıklı ve kaliteli et elde etmek. Sabah çiftliğe ilk girdiğimde hissettiğim şey mutluluk. Burada emek var. Biz, kadınların üretimde daha görünür olduğu, gençlerin tarım ve hayvancılığı kariyer olarak gördüğü bir gelecek mümkün." dedi.

6 En hızlı büyüyen kadın girişimci ödülünü aldı

En hızlı büyüyen kadın girişimci ödülünü aldı

Ege Bölgesi'nde en hızlı büyüyen kadın girişimci ödülünü 2023'te almanın kendisi için en büyük onur olduğuna işaret eden Savaş, "Bu başarı, yalnızca bireysel değil üretimin, emeğin ve inancın başarısıdır." dedi.

7 "İzlenebilir ve sürdürülebilir hayvancılık modeli oluşturmak istiyoruz"

"İzlenebilir ve sürdürülebilir hayvancılık modeli oluşturmak istiyoruz"

Savaş, yalnızca büyümeyi değil güvenilir, izlenebilir ve sürdürülebilir hayvancılık modeli oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.
