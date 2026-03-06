Ev hanımıydı, çiftlik sahibi oldu: 900 hayvanıyla ekonomiye katkı sağlıyor

Afyonkarahisar'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğinden faydalanan ev hanımı Yurdagül Savaş, kurduğu hayvan çiftliğinde üretime katkı sağlıyor.
54 yaşındaki 3 çocuk annesi Savaş, Burhaniye köyünde büyükbaş yetiştiriciliği için proje hazırlayıp 2020'de TKDK'ye başvurdu.
Aldığı destekle kurduğu çiftlikte tam otomatik akıllı yemleme sistemi kullanan Savaş, hayvanların refahını maksimum seviyeye çıkaran gübre yönetimi ve havalandırma sistemleriyle hijyenik ortamda kaliteli ve sağlıklı üretim gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor.
Savaş, AA muhabirine, kadın girişimci olarak sektörde yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Bu işi sadece ticari bir faaliyet olarak görmediğini anlatan Savaş, "Bu işi üretmek, ülkeye katkı sunmak ve geleceğe değer bırakmak için yapıyorum. Burhaniye köyünde 240 büyükbaşla yola çıktım. Bugün yaklaşık 900 hayvanla üretime devam ediyorum." ifadelerini kullandı
Savaş, büyümenin tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Burası planlı çalışmanın, disiplinin ve en önemlisi devletin desteğini her aşamada yanımızda hissettirmesinin bir sonucu. Çiftliğimizin kurulum sürecinden sonra ilgili kurumların desteğini güçlü şekilde gördük. Üretici olarak yalnız olmadığımızı bilmek, bu yolda en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri oldu. Barınak sistemlerinden havalandırmaya kadar her detay, bilimsel veriler doğrultusunda planlandı." açıklamasında bulundu.
Üretimi şansa bırakmadıklarını da kaydeden Savaş, "Hayvanların beslenmesinde doğal ve kaliteli yem kullanıyoruz. Amacımız, sadece üretmek değil hayvan refahını gözeterek sağlıklı ve kaliteli et elde etmek. Sabah çiftliğe ilk girdiğimde hissettiğim şey mutluluk. Burada emek var. Biz, kadınların üretimde daha görünür olduğu, gençlerin tarım ve hayvancılığı kariyer olarak gördüğü bir gelecek mümkün." dedi.
Ege Bölgesi'nde en hızlı büyüyen kadın girişimci ödülünü 2023'te almanın kendisi için en büyük onur olduğuna işaret eden Savaş, "Bu başarı, yalnızca bireysel değil üretimin, emeğin ve inancın başarısıdır." dedi.