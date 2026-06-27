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Terk edilen ata toprağına dönüş başarı getirdi: 7 kovanla başladı, hedefi 1 ton bal

20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, Kayseri'ye dönerek arıcılığa başladı. Genç girişimci, üretime adım attığı bölgede hem aile mirasını yaşatıyor hem de bal üretimi gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terk edilen ata toprağına dönüş başarı getirdi: 7 kovanla başladı, hedefi 1 ton bal

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, dedesinin yıllar önce ayrıldığı mahalleye geri dönen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, burada arıcılığa başlayarak üretime adım attı.

1 Ata topraklarına arıcılık için döndü

Ata topraklarına arıcılık için döndü

Şeyhşaban Mahallesi'nde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından mahalleli, devletin yardımıyla 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gültekin, ata topraklarına arıcılık için döndü.

2 7 kovanla başladı, 50 kovana ulaştı

7 kovanla başladı, 50 kovana ulaştı

Geçen yıl 7 kovanla başladığı arıcılıkta 50 kovana ulaşan Gültekin, bitki çeşitliliği açısından zengin olan terk edilmiş mahallesinde baktığı kovanlardan bu sezon 1 tondan fazla bal elde etmeyi hedefliyor.

3 Sel felaketi nedeniyle dedesi bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı

Sel felaketi nedeniyle dedesi bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı

İsmail Gültekin, AA muhabirine, 47 yıl önce sel felaketi nedeniyle dedesinin, yaşadığı Şeyhşaban Mahallesi'nden ayrılmak durumunda kaldığını söyledi.

4 Zaman zaman terk edilen mahalleye geliyordu

Zaman zaman terk edilen mahalleye geliyordu

Daha sonra ailesinin, devlet desteğiyle başka bir bölgeye taşındığını anlatan Gültekin, içinde hep ata topraklarına karşı bir özlem yaşadığını ve zaman zaman terk edilen mahalleye geldiğini anlattı.

5 "Burayı bırakıp gidemediğim için tekrar geldim"

"Burayı bırakıp gidemediğim için tekrar geldim"

Şehir yaşamını çok sevmediğini dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Burayı bırakıp gidemediğim için tekrar geldim. Kendi halimde ne yapabilirim dedim. Arıcılık, işe başlangıç anlamında da yüksek meblağlar istemeyen bir işti. Ben de arıcılık yapmayı tercih ettim. Bu sene 50 kovanım var. Geçen yıl bal alma gibi bir hedefim olmadığı halde 200 kilogram civarında bal aldım. 

Bu sene 50 kovandan 1 ton 200 kilogram gibi bir bal beklentim var. Şehir hayatı, maaşlı çalışma bana göre değil. Bir de sabah kalkıp akşam sıkıldığım zaman bırakmak istediğim bir iş yapmak istedim. Kendi işim olsun istiyorum. Bakımı kolay, kendime de hayvanlarıma da vakit ayırabiliyorum."

6 Ailesi de destek veriyor

Ailesi de destek veriyor

Üniversiteye gitmeye devam etse de bir şeyleri başarabildiğine inandığını kaydeden Gültekin, ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini ifade etti.

7 "Doğası arı yetiştiriciliğine çok uygun"

"Doğası arı yetiştiriciliğine çok uygun"

Gültekin, ayrıca terk edilen eski köyün doğasının arı yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu sözlerine ekledi.
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